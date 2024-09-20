"Маємо намір використати кожен цент" - Пентагон про доступне фінансування для допомоги Україні

У Пентагоні запевнили, що мають намір використати "кожен цент", доступний для допомоги Україні. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу 19 вересня у відповідь на запитання про програму президентських повноважень PDA для підтримки України, пише УНН.

Деталі

З її слів, залишилося $5,9 млрд для допомоги з програми президентських повноважень PDA для України, "і всі, крім $100 млн, закінчуються наприкінці фінансового року". "Так що в цілому $5,8", - вказала вона.

"Ми плануємо використати повноваження, якими нас наділили - ми плануємо використати суму, виділену для повноважень. Це, можливість розширити ці повноваження, щоб використовувати їх за межами фінансового року, над чим ми працюємо з Конгресом", - сказала речниця Пентагону.

"Отже, ми маємо всі наміри використати кожен долар і цент цих повноважень, але проблема також у тому, що ми не можемо використовувати пакети без цих можливостей на наших полицях. Тож це те, над чим ми також працюємо. І я б також нагадала вам, що протягом шести місяців, коли ми не мали цього додаткового пакету, ми не могли поповнити наші полиці. Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес запропонував це розширення (повноважень), щоб ми могли продовжувати надавати ці пакети з PDA", - зазначила Сінгх.

"Зараз ми працюємо з Конгресом над продовженням цих повноважень. У Конгресі є двопартійна угода про те, що ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і ви бачите це з обох боків проходу. Тож я думаю, що є угода про те, що ми продовжимо підтримувати Україну. Ми працюємо з Конгресом зараз. Коли я матиму більше інформації, я розповім", - наголосила вона.

Доповнення

Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на близько 61 млрд дол. у квітні. Також президент США отримав дозвіл від законодавців надіслати Україні зброю за програмою PDA - до 7,8 млрд дол. У тексті закону прописано, що цей дозвіл діє до кінця 2024 бюджетного року, який закінчується 30 вересня. Якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити, Білий дім може втратити доступ до грошей.

"Голос Америки" зауважує, що є інший спосіб це зробити. Адміністрація Байдена може сама сповістити Конгрес про намір використати цю суму. У такому разі законодавцям не потрібно буде нічого ухвалювати знову. Формальне сповіщення має зробити Державний секретар, як це відбувалось і в минулому.

Майже 6 млрд до жовтня: фінансування для України на межі завершення, якщо Конгрес не прийме рішення