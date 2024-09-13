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Майже 6 млрд до жовтня: фінансування для України на межі завершення, якщо Конгрес не прийме рішення

Київ • УНН

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Фінансування США для України на межі завершення. Білий дім просить Конгрес продовжити повноваження Пентагону щодо відправки зброї до Києва, оскільки $5,8 млрд закінчаться наприкінці вересня.

Важливо, щоб Конгрес підтримав продовження повноважень Пентагону щодо відправки зброї зі своїх запасів до України, оскільки строк щодо 5,8 мільярда доларів, виділених США на допомогу Україні, добігає кінця наприкінці вересня 2024 року.

Пише УНН із посиланням на AP News.

Деталі

Приблизно 5,8 мільярда доларів президентських повноважень, що дозволяє Пентагону знімати зброю з прилавків і швидко відправляти її в Україну, завершуються до кінця вересня. У Білому дому відреагували і, щоб запобігти його закриттю, звернулися до Конгресу з проханням включити повноваження на фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня.

Зазначається, що гроші, термін дії яких закінчується 30 вересня 2025 року, використовуються для оплати контрактів на озброєння, які не будуть поставлені протягом року або більше.

Втім, за інформацією чиновників, на яких посилається Associated Press, в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки є трохи більше 4 мільярдів доларів довгострокового фінансування. Їх термін не завершується у найближчому майбутньому.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент України обговорив ситуацію на фронті та потреби ЗСУ з американськими сенаторами. Зеленський наголосив на важливості отримання додаткових систем ППО та навчання українських пілотів на F-16.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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