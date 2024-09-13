Почти 6 млрд до октября: финансирование для Украины на грани завершения, если Конгресс не примет решение

Важно, чтобы Конгресс поддержал продление полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину, поскольку срок по 5,8 миллиарда долларов, выделенных США на помощь Украине, подходит к концу в конце сентября 2024 года.

Пишет УНН со ссылкой на AP News.

Детали

Примерно 5,8 миллиарда долларов президентских полномочий, позволяющих Пентагону снимать оружие с прилавков и быстро отправлять его в Украину, завершаются к концу сентября. В Белом доме отреагировали и, чтобы предотвратить его закрытие, обратились к Конгрессу с просьбой включить полномочия на финансирование в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября.

Отмечается, что деньги, срок действия которых истекает 30 сентября 2025 года, используются для оплаты контрактов на вооружение, которые не будут поставлены в течение года или более.

Впрочем, по информации чиновников, на которых ссылается Associated Press, в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности есть чуть более 4 миллиардов долларов долгосрочного финансирования. Их срок не завершается в ближайшем будущем.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что президент Украины обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с американскими сенаторами. Зеленский отметил важность получения дополнительных систем ПВО и обучения украинских пилотов на F-16.