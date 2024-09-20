«Намерены использовать каждый цент» - Пентагон о доступном финансировании для помощи Украине

В Пентагоне заверили, что намерены использовать «каждый цент», доступный для помощи Украине. Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга 19 сентября в ответ на вопрос о программе президентских полномочий PDA для поддержки Украины, пишет УНН.

Детали

По ее словам, осталось $5,9 млрд для помощи из программы президентских полномочий PDA для Украины, «и все, кроме $100 млн, заканчиваются в конце финансового года». «Так что в целом $5,8», - указала она.

«Мы планируем использовать полномочия, которыми нас наделили - мы планируем использовать сумму, выделенную для полномочий. Это, возможность расширить эти полномочия, чтобы использовать их за пределами финансового года, над чем мы работаем с Конгрессом», - сказала пресс-секретарь Пентагона.

«Итак, мы имеем все намерения использовать каждый доллар и цент этих полномочий, но проблема также в том, что мы не можем использовать пакеты без этих возможностей на наших полках. Поэтому это то, над чем мы также работаем. И я бы также напомнила вам, что в течение шести месяцев, когда у нас не было этого дополнительного пакета, мы не могли пополнить наши полки. Вот почему нам нужно, чтобы Конгресс предложил это расширение (полномочий), чтобы мы могли продолжать предоставлять эти пакеты с PDA», - отметила Сингх.

«Сейчас мы работаем с Конгрессом над продлением этих полномочий. В Конгрессе есть двухпартийное соглашение о том, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно, и вы видите это с обеих сторон прохода. Поэтому я думаю, что есть соглашение о том, что мы продолжим поддерживать Украину. Мы работаем с Конгрессом сейчас. Когда я буду иметь больше информации, я расскажу», - подчеркнула она.

Дополнение

Конгресс утвердил дополнительное финансирование для Украины и партнеров на около 61 млрд долл. в апреле. Также президент США получил разрешение от законодателей отправить Украине оружие по программе PDA - до 7,8 млрд долл. В тексте закона прописано, что это разрешение действует до конца 2024 бюджетного года, который заканчивается 30 сентября. Если разрешение на их использование не продлить, Белый дом может потерять доступ к деньгам.

«Голос Америки» отмечает, что есть другой способ это сделать. Администрация Байдена может сама известить Конгресс о намерении использовать эту сумму. В таком случае законодателям не нужно будет ничего принимать снова. Формальное извещение должен сделать Государственный секретарь, как это происходило и в прошлом.

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