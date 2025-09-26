$41.410.03
25 вересня, 17:19 • 11817 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 20924 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 23020 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 53585 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 37264 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59593 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58708 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76788 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56045 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47538 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Команда спостерігачів МАГАТЕ зафіксувала збиття та вибух російського БпЛА за 800 метрів від периметра Південноукраїнської АЕС. Це підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту.

МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС

Команда спостерігачів МАГАТЕ зафіксувала збиття та вибух російського БпЛА поблизу Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС), в зв'язку з чим МАГАТЕ опублікувала комюніке на офіційній веб-сторінці агенції, передає УНН.

Дрон був збитий і підірваний приблизно за 800 метрів від периметра Південно-Української атомної електростанції вночі, що стало черговим випадком, який підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі після отримання інформації про інцидент від групи МАГАТЕ на місці події

- йдеться у комюніке.

Зазначається, що команда спостерігачів МАГАТЕ була проінформована ПАЕС, що пізно ввечері та рано вранці в зоні моніторингу було виявлено 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наблизилися до об'єкта на відстань до півкілометра.

Південноукраїнська АЕС є однією з трьох діючих атомних електростанцій в Україні, три її реактори наразі працюють на повну потужність.

З місця свого проживання поблизу станції члени групи МАГАТЕ близько 01:00 за місцевим часом почули постріли та вибухи, а сьогодні вони відвідали місце, де впав один із дронів, і побачили кратер площею чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра 

- повідомили в МАГАТЕ.

За словами команди, металеві конструкції поблизу були пошкоджені осколками, а вікна автомобілів, що знаходилися поблизу місця удару, були розбиті.

Також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку та захист. Про жертви також не повідомлялося

- описує МАГАТЕ перебіг подій за інформацією групи спостерігачів.

"Вкотре дрони літають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не завдав жодної шкоди самій Південноукраїнській АЕС. Наступного разу нам може не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об'єктів", – цитує агенція гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Нагадаємо

Окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Як повідомили в "Енергоатомі", це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним26.09.25, 01:12 • 774 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Європа
Україна