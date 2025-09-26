МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС

Команда спостерігачів МАГАТЕ зафіксувала збиття та вибух російського БпЛА поблизу Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС), в зв'язку з чим МАГАТЕ опублікувала комюніке на офіційній веб-сторінці агенції, передає УНН.

Дрон був збитий і підірваний приблизно за 800 метрів від периметра Південно-Української атомної електростанції вночі, що стало черговим випадком, який підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі після отримання інформації про інцидент від групи МАГАТЕ на місці події - йдеться у комюніке.

Зазначається, що команда спостерігачів МАГАТЕ була проінформована ПАЕС, що пізно ввечері та рано вранці в зоні моніторингу було виявлено 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наблизилися до об'єкта на відстань до півкілометра.

Південноукраїнська АЕС є однією з трьох діючих атомних електростанцій в Україні, три її реактори наразі працюють на повну потужність.

З місця свого проживання поблизу станції члени групи МАГАТЕ близько 01:00 за місцевим часом почули постріли та вибухи, а сьогодні вони відвідали місце, де впав один із дронів, і побачили кратер площею чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра - повідомили в МАГАТЕ.

За словами команди, металеві конструкції поблизу були пошкоджені осколками, а вікна автомобілів, що знаходилися поблизу місця удару, були розбиті.

Також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку та захист. Про жертви також не повідомлялося - описує МАГАТЕ перебіг подій за інформацією групи спостерігачів.

"Вкотре дрони літають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не завдав жодної шкоди самій Південноукраїнській АЕС. Наступного разу нам може не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об'єктів", – цитує агенція гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Нагадаємо

Окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Як повідомили в "Енергоатомі", це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до москви та зустрівся з путіним