МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Команда наблюдателей МАГАТЭ зафиксировала сбитие и взрыв российского БПЛА в 800 метрах от периметра Южно-Украинской АЭС. Это подчеркивает постоянную опасность для ядерной безопасности во время военного конфликта.

МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС

Команда наблюдателей МАГАТЭ зафиксировала сбитие и взрыв российского БпЛА вблизи Южноукраинской атомной электростанции (ЮАЭС), в связи с чем МАГАТЭ опубликовала коммюнике на официальной веб-странице агентства, передает УНН.

Дрон был сбит и взорван примерно в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции ночью, что стало очередным случаем, подчеркивающим постоянную опасность для ядерной безопасности во время военного конфликта, заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси после получения информации об инциденте от группы МАГАТЭ на месте происшествия

- говорится в коммюнике.

Отмечается, что команда наблюдателей МАГАТЭ была проинформирована ЮАЭС, что поздно вечером и рано утром в зоне мониторинга было обнаружено 22 беспилотных летательных аппарата, некоторые из которых приблизились к объекту на расстояние до полукилометра.

Южноукраинская АЭС является одной из трех действующих атомных электростанций в Украине, три ее реактора сейчас работают на полную мощность.

С места своего проживания вблизи станции члены группы МАГАТЭ около 01:00 по местному времени услышали выстрелы и взрывы, а сегодня они посетили место, где упал один из дронов, и увидели кратер площадью четыре квадратных метра и глубиной около одного метра 

- сообщили в МАГАТЭ.

По словам команды, металлические конструкции поблизости были повреждены осколками, а окна автомобилей, находившихся вблизи места удара, были разбиты.

Также была повреждена региональная линия электропередачи напряжением 150 киловольт (кВ), хотя она не была подключена к АЭС и не имела прямого влияния на ядерную безопасность и защиту. О жертвах также не сообщалось

- описывает МАГАТЭ ход событий по информации группы наблюдателей.

"В очередной раз дроны летают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не нанес никакого ущерба самой Южноукраинской АЭС. В следующий раз нам может не повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявить максимальную военную сдержанность вблизи всех важных ядерных объектов", – цитирует агентство гендиректора МАГАТЭ Гросси.

Напомним

Оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. Как сообщили в "Энергоатоме", это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и стран Европы.

Вита Зеленецкая

