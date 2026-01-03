$42.170.00
2 січня, 16:10 • 24579 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 48950 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 50302 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 70931 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 42498 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 71103 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 99958 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67864 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60842 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 210888 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Мадяр заявив, що не йде в політику і назвав ризикованою можливу зміну голови СБУ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що не йде в політику, пов'язуючи майбутнє з мистецтвом та бізнесом. Він висловив підтримку голові СБУ Василю Малюку, назвавши можливу його заміну ризикованою.

Мадяр заявив, що не йде в політику і назвав ризикованою можливу зміну голови СБУ

Мадяр заявив, що не має політичних амбіцій і пов’язує своє мирне майбутнє з мистецтвом, бізнесом та підтримкою оборонних технологій. Також він висловив підтримку голові СБУ генералу Василю Малюку та застеріг від його можливої заміни, пише УНН.

Деталі

Роберт Бровді наголосив, що не претендує на участь у політиці чи на державні посади.

"З усвідомленням вже надбаного статусу ворожої цілі вищого пріоритету та усіх можливих наслідків у майбутньому, як ближчому, так і перспективному. Ні у політику, ні до влади, без будь-яких інтерпретацій, не прямую, крапка. Майбутнє у мирному повʼязую з сучасним мистецтвом та бізнесом, чим жив вільно та необтяжливо до війни. Звісно,- тепер вже з суттєвими інтерпретаціями, як доживемо, але без сумніву,- з нахилом та безпосередньою дотичністю до мистецтва війни сучасної", – йдеться у дописі.

Підтримка генерала Малюка і СБУ

Окремо Бровді висловився щодо діяльності Служби безпеки України. Він заявив, що темп і ефективність ударів по ворогу з боку СБУ під керівництвом Василя Малюка є безпрецедентними. За його словами, можливе кадрове рішення про заміну голови СБУ наразі несе ризики.

"На якій би з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови Служби сьогодні- це ризик. Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на свому місці, справжній хробачий жах", – наголосив Мадяр.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду. За його словами, це рішення виглядає дивним, а потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.

Ольга Розгон

Політика
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України