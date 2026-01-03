Мадяр заявив, що не йде в політику і назвав ризикованою можливу зміну голови СБУ

Мадяр заявив, що не має політичних амбіцій і пов’язує своє мирне майбутнє з мистецтвом, бізнесом та підтримкою оборонних технологій. Також він висловив підтримку голові СБУ генералу Василю Малюку та застеріг від його можливої заміни, пише УНН.

Деталі

Роберт Бровді наголосив, що не претендує на участь у політиці чи на державні посади.

"З усвідомленням вже надбаного статусу ворожої цілі вищого пріоритету та усіх можливих наслідків у майбутньому, як ближчому, так і перспективному. Ні у політику, ні до влади, без будь-яких інтерпретацій, не прямую, крапка. Майбутнє у мирному повʼязую з сучасним мистецтвом та бізнесом, чим жив вільно та необтяжливо до війни. Звісно,- тепер вже з суттєвими інтерпретаціями, як доживемо, але без сумніву,- з нахилом та безпосередньою дотичністю до мистецтва війни сучасної", – йдеться у дописі.

Підтримка генерала Малюка і СБУ

Окремо Бровді висловився щодо діяльності Служби безпеки України. Він заявив, що темп і ефективність ударів по ворогу з боку СБУ під керівництвом Василя Малюка є безпрецедентними. За його словами, можливе кадрове рішення про заміну голови СБУ наразі несе ризики.

"На якій би з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови Служби сьогодні- це ризик. Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на свому місці, справжній хробачий жах", – наголосив Мадяр.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду. За його словами, це рішення виглядає дивним, а потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.