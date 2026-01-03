Мадьяр заявил, что не идет в политику и назвал рискованной возможную смену главы СБУ

Мадьяр заявил, что не имеет политических амбиций и связывает свое мирное будущее с искусством, бизнесом и поддержкой оборонных технологий. Также он выразил поддержку главе СБУ генералу Василию Малюку и предостерег от его возможной замены, пишет УНН.

Детали

Роберт Бровди подчеркнул, что не претендует на участие в политике или на государственные должности.

"С осознанием уже приобретенного статуса вражеской цели высшего приоритета и всех возможных последствий в будущем, как ближайшем, так и перспективном. Ни в политику, ни во власть, без каких-либо интерпретаций, не иду, точка. Будущее в мирном связываю с современным искусством и бизнесом, чем жил свободно и необременительно до войны. Конечно, - теперь уже с существенными интерпретациями, как доживем, но без сомнения, - с уклоном и непосредственной причастностью к искусству войны современной", – говорится в сообщении.

Поддержка генерала Малюка и СБУ

Отдельно Бровди высказался относительно деятельности Службы безопасности Украины. Он заявил, что темп и эффективность ударов по врагу со стороны СБУ под руководством Василия Малюка являются беспрецедентными. По его словам, возможное кадровое решение о замене главы СБУ сейчас несет риски.

"На какой бы из предложенных силовых звеньев ни был бы потенциально эффективен господин Малюк в ближайшем будущем, кадровые решения замены главы Службы сегодня – это риск. Риск ослабления мощности одного из ключевых современных украинских тяжеловесов усмирения имперских амбиций бесноватого бункерного деда. Беспрецедентный авторитет и уважение среди подчиненных, командир Малюк на своем месте, настоящий червячий ужас", – подчеркнул Мадьяр.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о вероятной замене главы СБУ, отметив, что Василию Малюку могут предложить другую вакантную должность. По его словам, это решение выглядит странным, а потенциальная кандидатура на замену пока не подтверждена.