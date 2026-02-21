Литва розбудовує залізницю до полігону Руднінкай для пришвидшення логістики військ НАТО

Міністерство національної оборони Литви у лютому 2026 року розпочало будівництво нової залізничної гілки до військового полігону Руднінкай для оперативного перекидання важкої техніки та німецької бригади. Цей інфраструктурний проєкт має на меті розв'язати проблему обмеженої пропускної спроможності цивільних доріг, які не пристосовані для швидкого переміщення броньованих платформ. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Військова мобільність та захист критичної інфраструктури є центральними компонентами планування європейської безпеки. Європа повинна швидко впровадити спільний оборонний підхід та усунути регуляторні бар'єри, що уповільнюють переміщення військових через національні кордони – заявив президент Литви Гітанас Науседа під час профільного форуму у Вільнюсі.

Влада країни наголошує, що цивільна інфраструктура відтепер повинна мати подвійне призначення, слугуючи як економіці, так і оборонним потребам у разі виникнення кризових ситуацій.

Модернізація транспортних мереж, включаючи залізниці, мости та порти, розглядається литовським керівництвом як частина оперативної готовності армії, а не просто як капітальне будівництво.

Розширення присутності союзників та Rail Baltica

Полігон Руднінкай наразі проходить масштабну реконструкцію для розміщення німецьких військ на довгостроковій основі, що потребує надійних шляхів постачання.

Науседа також акцентував на важливості фінансування проєкту Rail Baltica, назвавши його ключовим елементом регіональної оборонної мобільності, що зв'яже країни Балтії з рештою Європи. Оборонні планувальники НАТО очікують, що розширення залізничної мережі дозволить скоротити терміни розгортання підкріплень у кілька разів, забезпечуючи швидке реагування на будь-які загрози на східному фланзі Альянсу.

