Литва розбудовує залізницю до полігону Руднінкай для пришвидшення логістики військ НАТО

20 лютого, 19:44 • 11320 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 19434 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 17291 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 22894 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 23378 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21511 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24394 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44191 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15327 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21416 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть20 лютого, 19:10
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
У російському краснодарі чутно вибухи, аеропорт призупинив роботуPhoto20 лютого, 19:30
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto00:13
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44196 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 100889 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Гітанас Науседа
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Європа
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Литва розбудовує залізницю до полігону Руднінкай для пришвидшення логістики військ НАТО

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

Литва у лютому 2026 року розпочала будівництво нової залізничної гілки до полігону Руднінкай. Це дозволить оперативно перекидати важку техніку та німецьку бригаду, вирішуючи проблему обмеженої пропускної спроможності цивільних доріг.

Литва розбудовує залізницю до полігону Руднінкай для пришвидшення логістики військ НАТО

Міністерство національної оборони Литви у лютому 2026 року розпочало будівництво нової залізничної гілки до військового полігону Руднінкай для оперативного перекидання важкої техніки та німецької бригади. Цей інфраструктурний проєкт має на меті розв'язати проблему обмеженої пропускної спроможності цивільних доріг, які не пристосовані для швидкого переміщення броньованих платформ. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Військова мобільність та захист критичної інфраструктури є центральними компонентами планування європейської безпеки. Європа повинна швидко впровадити спільний оборонний підхід та усунути регуляторні бар'єри, що уповільнюють переміщення військових через національні кордони

– заявив президент Литви Гітанас Науседа під час профільного форуму у Вільнюсі.

Влада країни наголошує, що цивільна інфраструктура відтепер повинна мати подвійне призначення, слугуючи як економіці, так і оборонним потребам у разі виникнення кризових ситуацій.

Естонія та Латвія встановлять сотні бункерів на кордоні з росією та білоруссю - ЗМІ20.02.26, 16:34 • 2854 перегляди

Модернізація транспортних мереж, включаючи залізниці, мости та порти, розглядається литовським керівництвом як частина оперативної готовності армії, а не просто як капітальне будівництво.

Розширення присутності союзників та Rail Baltica

Полігон Руднінкай наразі проходить масштабну реконструкцію для розміщення німецьких військ на довгостроковій основі, що потребує надійних шляхів постачання.

Науседа також акцентував на важливості фінансування проєкту Rail Baltica, назвавши його ключовим елементом регіональної оборонної мобільності, що зв'яже країни Балтії з рештою Європи. Оборонні планувальники НАТО очікують, що розширення залізничної мережі дозволить скоротити терміни розгортання підкріплень у кілька разів, забезпечуючи швидке реагування на будь-які загрози на східному фланзі Альянсу.

Німеччина розглядає сценарій з нападом рф за "два-три роки" - The Times27.01.26, 16:10 • 3108 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Гітанас Науседа
НАТО
Вільнюс
Литва
Європа