Литва строит железную дорогу к полигону Руднинкай для ускорения логистики войск НАТО

Министерство национальной обороны Литвы в феврале 2026 года начало строительство новой железнодорожной ветки к военному полигону Руднинкай для оперативной переброски тяжелой техники и немецкой бригады. Этот инфраструктурный проект призван решить проблему ограниченной пропускной способности гражданских дорог, которые не приспособлены для быстрого перемещения бронированных платформ. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Военная мобильность и защита критической инфраструктуры являются центральными компонентами планирования европейской безопасности. Европа должна быстро внедрить общий оборонный подход и устранить регуляторные барьеры, замедляющие перемещение военных через национальные границы – заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время профильного форума в Вильнюсе.

Власти страны подчеркивают, что гражданская инфраструктура отныне должна иметь двойное назначение, служа как экономике, так и оборонным потребностям в случае возникновения кризисных ситуаций.

Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с россией и беларусью - СМИ

Модернизация транспортных сетей, включая железные дороги, мосты и порты, рассматривается литовским руководством как часть оперативной готовности армии, а не просто как капитальное строительство.

Расширение присутствия союзников и Rail Baltica

Полигон Руднинкай сейчас проходит масштабную реконструкцию для размещения немецких войск на долгосрочной основе, что требует надежных путей снабжения.

Науседа также акцентировал внимание на важности финансирования проекта Rail Baltica, назвав его ключевым элементом региональной оборонной мобильности, который свяжет страны Балтии с остальной Европой. Оборонные планировщики НАТО ожидают, что расширение железнодорожной сети позволит сократить сроки развертывания подкреплений в несколько раз, обеспечивая быстрое реагирование на любые угрозы на восточном фланге Альянса.

Германия рассматривает сценарий нападения РФ через «два-три года» — The Times