Литва строит железную дорогу к полигону Руднинкай для ускорения логистики войск НАТО

20 февраля, 19:44 • 8964 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 15201 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 15490 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 21233 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 22268 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 21073 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23964 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42964 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15181 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21290 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам20 февраля, 18:48 • 3910 просмотра
В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине20 февраля, 18:55 • 4654 просмотра
Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать20 февраля, 19:10 • 4498 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 8388 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 4116 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 23995 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 33345 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42963 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 63377 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 99971 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 4166 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 8504 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 16661 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 39700 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 42196 просмотра
Литва строит железную дорогу к полигону Руднинкай для ускорения логистики войск НАТО

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Литва в феврале 2026 года начала строительство новой железнодорожной ветки к полигону Руднинкай. Это позволит оперативно перебрасывать тяжелую технику и немецкую бригаду, решая проблему ограниченной пропускной способности гражданских дорог.

Литва строит железную дорогу к полигону Руднинкай для ускорения логистики войск НАТО

Министерство национальной обороны Литвы в феврале 2026 года начало строительство новой железнодорожной ветки к военному полигону Руднинкай для оперативной переброски тяжелой техники и немецкой бригады. Этот инфраструктурный проект призван решить проблему ограниченной пропускной способности гражданских дорог, которые не приспособлены для быстрого перемещения бронированных платформ. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Военная мобильность и защита критической инфраструктуры являются центральными компонентами планирования европейской безопасности. Европа должна быстро внедрить общий оборонный подход и устранить регуляторные барьеры, замедляющие перемещение военных через национальные границы

– заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время профильного форума в Вильнюсе.

Власти страны подчеркивают, что гражданская инфраструктура отныне должна иметь двойное назначение, служа как экономике, так и оборонным потребностям в случае возникновения кризисных ситуаций.

Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с россией и беларусью - СМИ20.02.26, 16:34 • 2834 просмотра

Модернизация транспортных сетей, включая железные дороги, мосты и порты, рассматривается литовским руководством как часть оперативной готовности армии, а не просто как капитальное строительство.

Расширение присутствия союзников и Rail Baltica

Полигон Руднинкай сейчас проходит масштабную реконструкцию для размещения немецких войск на долгосрочной основе, что требует надежных путей снабжения.

Науседа также акцентировал внимание на важности финансирования проекта Rail Baltica, назвав его ключевым элементом региональной оборонной мобильности, который свяжет страны Балтии с остальной Европой. Оборонные планировщики НАТО ожидают, что расширение железнодорожной сети позволит сократить сроки развертывания подкреплений в несколько раз, обеспечивая быстрое реагирование на любые угрозы на восточном фланге Альянса.

Германия рассматривает сценарий нападения РФ через «два-три года» — The Times27.01.26, 16:10 • 3108 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Гитанас Науседа
НАТО
Вильнюс
Литва
Европа