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Лукашенко заявив, що слідство щодо Протасєвіча та Сапеги будуть вести тільки у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Слідство щодо затриманих в Мінську білоруського громадянина Романа Протасєвіча і росіянки Софії Сапеги буде вестися на території республіки. Про це заявив у вівторок президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань співпраці з РФ, пише УНН з посиланням на агентство БелТА.

Лукашенко заявив, що слідство щодо Протасєвіча та Сапеги будуть вести тільки у Білорусі

Деталі

“Слідство щодо обох персон буде проходити в Білорусі. Це непохитно. Про це я сказав президенту Росії (Володимиру Путіну). Я запевнив, що ніяких не буде питань з доступом консулів”, — цитує слова Лукашенка агентство БелТА.

“По-моєму, вони (російська сторона) не ображаються, ми не тільки надаємо інформацію, хочете зустрічатися — зустрічайтеся. Це міжнародна практика”, — додав Лукашенко.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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