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Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести только в Беларуси

Киев • УНН

 • 16163 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Следствие в отношении задержанных в Минске белорусского гражданина Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести только в Беларуси

Детали

“Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России (Владимиру Путину). Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов”, — цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

“По-моему, они (российская сторона) не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика”, — добавил Лукашенко.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно о рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.

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