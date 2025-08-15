Лондон хоче стати новим домом для Супербоулу: британський посол у США розпочав спортивну дипломатію
Київ • УНН
Посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон лобіює проведення Супербоулу в Лондоні. Це зміцнить статус міста як світової спортивної столиці та привабить американських фанатів.
Посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон розгорнув масштабну кампанію, щоб уперше в історії перенести головний матч НФЛ – Супербоул – за межі США. Він пропонує Лондону стати місцем проведення легендарної гри, щоб зміцнити статус міста як світової спортивної столиці.
Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
У дипломатії Пітер Мандельсон вирішив діяти нестандартно – не лише розвивати політичні та економічні зв’язки, а й завоювати серця американців спортом.
Виступаючи на засіданні Чиказької ради з міжнародних справ, британський посол у США зізнався, що від лютого активно лобіює ідею проведення першого Супербоулу за межами Америки. І, на його думку, найкращим місцем для цього є Лондон.
Я хочу, щоб Супербоул відбувся у Великій Британії. Мені байдуже, коли він відбудеться, але я хочу, щоб про це оголосили, поки я буду послом
Подібну ідею торік підтримав і мер Лондона Садік Хан, наголошуючи, що прийом Супербоулу зміцнить імідж міста як "спортивної столиці світу" та привабить тисячі американських фанатів до Європи.
Хоча стадіон "Тоттенгем Готспур" уже прийматиме два матчі НФЛ у жовтні, фінал сезону 2026 року заплановано на арені "Левайс" у Санта-Кларі, Каліфорнія.
За більш ніж півстоліття існування Супербоул жодного разу не виходив за межі США, і саме це Мандельсон хоче змінити.Британські політики вже не вперше домагаються престижних спортивних подій. Наприклад, син Дональда Трампа, Ерік Трамп, пропонував провести Відкритий чемпіонат з гольфу на полі Трампа у шотландському Тернберрі.
Проте організатори турніру відкинули ідею через логістичні труднощі та сумніви в комерційній вигідності.Супербоул у Лондоні може стати не лише спортивною сенсацією, а й масштабним дипломатичним жестом, що поєднає Атлантику через гру, яку в Америці вважають святинею.
Том Брейді планує сенсаційне повернення у спорт: легенда НФЛ націлився на золото Олімпіади-202823.05.25, 10:32 • 2415 переглядiв