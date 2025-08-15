Лондон хоче стати новим домом для Супербоулу: британський посол у США розпочав спортивну дипломатію

$41.450.06
12:08 • 10726 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 11081 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 19947 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 18536 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 30916 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 25895 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 64450 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98732 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57142 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 194549 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C
15 серпня, 03:23
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу
15 серпня, 05:27
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості
15 серпня, 06:37
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
10:28
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14
Ексклюзив
11:14 • 19947 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48
Ексклюзив
09:48 • 30916 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 194549 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

Лондон хоче стати новим домом для Супербоулу: британський посол у США розпочав спортивну дипломатію

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон лобіює проведення Супербоулу в Лондоні. Це зміцнить статус міста як світової спортивної столиці та привабить американських фанатів.

Лондон хоче стати новим домом для Супербоулу: британський посол у США розпочав спортивну дипломатію

Посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон розгорнув масштабну кампанію, щоб уперше в історії перенести головний матч НФЛ – Супербоул – за межі США. Він пропонує Лондону стати місцем проведення легендарної гри, щоб зміцнити статус міста як світової спортивної столиці.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У дипломатії Пітер Мандельсон вирішив діяти нестандартно – не лише розвивати політичні та економічні зв’язки, а й завоювати серця американців спортом.

Виступаючи на засіданні Чиказької ради з міжнародних справ, британський посол у США зізнався, що від лютого активно лобіює ідею проведення першого Супербоулу за межами Америки. І, на його думку, найкращим місцем для цього є Лондон.

Я хочу, щоб Супербоул відбувся у Великій Британії. Мені байдуже, коли він відбудеться, але я хочу, щоб про це оголосили, поки я буду послом

 – додав Мандельсон.

Подібну ідею торік підтримав і мер Лондона Садік Хан, наголошуючи, що прийом Супербоулу зміцнить імідж міста як "спортивної столиці світу" та привабить тисячі американських фанатів до Європи.

Хоча стадіон "Тоттенгем Готспур" уже прийматиме два матчі НФЛ у жовтні, фінал сезону 2026 року заплановано на арені "Левайс" у Санта-Кларі, Каліфорнія.

За більш ніж півстоліття існування Супербоул жодного разу не виходив за межі США, і саме це Мандельсон хоче змінити.Британські політики вже не вперше домагаються престижних спортивних подій. Наприклад, син Дональда Трампа, Ерік Трамп, пропонував провести Відкритий чемпіонат з гольфу на полі Трампа у шотландському Тернберрі.

Проте організатори турніру відкинули ідею через логістичні труднощі та сумніви в комерційній вигідності.Супербоул у Лондоні може стати не лише спортивною сенсацією, а й масштабним дипломатичним жестом, що поєднає Атлантику через гру, яку в Америці вважають святинею.

Том Брейді планує сенсаційне повернення у спорт: легенда НФЛ націлився на золото Олімпіади-202823.05.25, 10:32 • 2415 переглядiв

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Шотландія
Каліфорнія
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон