Лондон хочет стать новым домом для Супербоула: британский посол в США начал спортивную дипломатию

Посол Великобритании в Вашингтоне Питер Мандельсон развернул масштабную кампанию, чтобы впервые в истории перенести главный матч НФЛ – Супербоул – за пределы США. Он предлагает Лондону стать местом проведения легендарной игры, чтобы укрепить статус города как мировой спортивной столицы.

Детали

В дипломатии Питер Мандельсон решил действовать нестандартно – не только развивать политические и экономические связи, но и завоевать сердца американцев спортом.

Выступая на заседании Чикагского совета по международным делам, британский посол в США признался, что с февраля активно лоббирует идею проведения первого Супербоула за пределами Америки. И, по его мнению, лучшим местом для этого является Лондон.

Я хочу, чтобы Супербоул состоялся в Великобритании. Мне безразлично, когда он состоится, но я хочу, чтобы об этом объявили, пока я буду послом – добавил Мандельсон.

Подобную идею в прошлом году поддержал и мэр Лондона Садик Хан, подчеркивая, что прием Супербоула укрепит имидж города как "спортивной столицы мира" и привлечет тысячи американских фанатов в Европу.

Хотя стадион "Тоттенхэм Хотспур" уже будет принимать два матча НФЛ в октябре, финал сезона 2026 года запланирован на арене "Левайс" в Санта-Кларе, Калифорния.

За более чем полвека существования Супербоул ни разу не выходил за пределы США, и именно это Мандельсон хочет изменить. Британские политики уже не впервые добиваются престижных спортивных событий. Например, сын Дональда Трампа, Эрик Трамп, предлагал провести Открытый чемпионат по гольфу на поле Трампа в шотландском Тернберри.

Однако организаторы турнира отвергли идею из-за логистических трудностей и сомнений в коммерческой выгоде. Супербоул в Лондоне может стать не только спортивной сенсацией, но и масштабным дипломатическим жестом, который соединит Атлантику через игру, которую в Америке считают святыней.

