18417 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
18596 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
31402 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
24820 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
40974 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
29004 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66268 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99427 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57513 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198803 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Лондон хочет стать новым домом для Супербоула: британский посол в США начал спортивную дипломатию

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Посол Великобритании в Вашингтоне Питер Мандельсон лоббирует проведение Супербоула в Лондоне. Это укрепит статус города как мировой спортивной столицы и привлечет американских фанатов.

Лондон хочет стать новым домом для Супербоула: британский посол в США начал спортивную дипломатию

Посол Великобритании в Вашингтоне Питер Мандельсон развернул масштабную кампанию, чтобы впервые в истории перенести главный матч НФЛ – Супербоул – за пределы США. Он предлагает Лондону стать местом проведения легендарной игры, чтобы укрепить статус города как мировой спортивной столицы.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В дипломатии Питер Мандельсон решил действовать нестандартно – не только развивать политические и экономические связи, но и завоевать сердца американцев спортом.

Выступая на заседании Чикагского совета по международным делам, британский посол в США признался, что с февраля активно лоббирует идею проведения первого Супербоула за пределами Америки. И, по его мнению, лучшим местом для этого является Лондон.

Я хочу, чтобы Супербоул состоялся в Великобритании. Мне безразлично, когда он состоится, но я хочу, чтобы об этом объявили, пока я буду послом

 – добавил Мандельсон.

Подобную идею в прошлом году поддержал и мэр Лондона Садик Хан, подчеркивая, что прием Супербоула укрепит имидж города как "спортивной столицы мира" и привлечет тысячи американских фанатов в Европу.

Хотя стадион "Тоттенхэм Хотспур" уже будет принимать два матча НФЛ в октябре, финал сезона 2026 года запланирован на арене "Левайс" в Санта-Кларе, Калифорния.

За более чем полвека существования Супербоул ни разу не выходил за пределы США, и именно это Мандельсон хочет изменить. Британские политики уже не впервые добиваются престижных спортивных событий. Например, сын Дональда Трампа, Эрик Трамп, предлагал провести Открытый чемпионат по гольфу на поле Трампа в шотландском Тернберри.

Однако организаторы турнира отвергли идею из-за логистических трудностей и сомнений в коммерческой выгоде. Супербоул в Лондоне может стать не только спортивной сенсацией, но и масштабным дипломатическим жестом, который соединит Атлантику через игру, которую в Америке считают святыней.

Том Брэди планирует сенсационное возвращение в спорт: легенда НФЛ нацелился на золото Олимпиады-202823.05.25, 10:32 • 2415 просмотров

Степан Гафтко

