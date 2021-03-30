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Локдаун у Львові: жорсткі обмеження продовжили до 12 квітня

Київ • УНН

 • 19027 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Жорсткий карантин у Львові продовжать до 12 квітня, транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а в дитячих садочках працюватимуть лише чергові групи для тих дітей, чиї батьки працюють. Про ці та інші рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС розповів мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

“У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилений карантин продовжити до 12 квітня”, — повідомив Садовий.

Деталі

Серед оновлень у переліку карантинних обмежень:

  • перехід громадського транспорту в режим спецперевезень; безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено;
  • перехід усіх дитячих садків у режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють;
  • школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів) повинні бути зачинені;
  • відтермінування відкриття літніх майданчиків до 12 квітня;
  • заборонені усі масові заходи;
  • заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Окрім того, комісія вирішила призупинити роботу кількох закладів через порушення карантинних обмежень:

  • “Епіцентр”, вул. Богдана Хмельницького, 188;
  • “Єва”, просп. Чорновола, 1;
  • “Макдональдс”, просп. Шевченка, 7;
  • “Братиська”, вул. Січових Стрільців, 3;
  • “Гребуче Ябко”, вул. Староєврейська, 20;
  • “Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;
  • “Малевич”, просп. Чорновола, 2

Мер також вкотре закликав підприємців міста перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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