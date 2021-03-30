Локдаун у Львові: жорсткі обмеження продовжили до 12 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Жорсткий карантин у Львові продовжать до 12 квітня, транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а в дитячих садочках працюватимуть лише чергові групи для тих дітей, чиї батьки працюють. Про ці та інші рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС розповів мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
“У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилений карантин продовжити до 12 квітня”, — повідомив Садовий.
Деталі
Серед оновлень у переліку карантинних обмежень:
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- перехід громадського транспорту в режим спецперевезень; безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено;
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- перехід усіх дитячих садків у режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють;
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- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
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- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
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- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів) повинні бути зачинені;
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- відтермінування відкриття літніх майданчиків до 12 квітня;
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- заборонені усі масові заходи;
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- заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
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Окрім того, комісія вирішила призупинити роботу кількох закладів через порушення карантинних обмежень:
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- “Епіцентр”, вул. Богдана Хмельницького, 188;
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- “Єва”, просп. Чорновола, 1;
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- “Макдональдс”, просп. Шевченка, 7;
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- “Братиська”, вул. Січових Стрільців, 3;
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- “Гребуче Ябко”, вул. Староєврейська, 20;
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- “Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;
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- “Малевич”, просп. Чорновола, 2
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Мер також вкотре закликав підприємців міста перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони.
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.