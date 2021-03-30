Локдаун у Львові: жорсткі обмеження продовжили до 12 квітня

КИЇВ. 30 березня. УНН. Жорсткий карантин у Львові продовжать до 12 квітня, транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а в дитячих садочках працюватимуть лише чергові групи для тих дітей, чиї батьки працюють. Про ці та інші рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС розповів мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.