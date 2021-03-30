Локдаун во Львове: жесткие ограничения продлили до 12 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Жесткий карантин во Львове продлят до 12 апреля, транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а в детских садах будут работать только дежурные группы для детей, чьи родители работают. Об этих и других решениях городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассказал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля", - сообщил Садовый.
Детали
Среди обновлений в перечне карантинных ограничений:
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- переход общественного транспорта в режим спецперевозок; бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
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- переход всех детских садов в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают;
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- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
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- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
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- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) должны быть закрыты;
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- отсрочка открытия летних площадок до 12 апреля;
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- запрещены все массовые мероприятия;
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- учреждения питания работают только на вынос и адресную доставку.
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Кроме того, комиссия решила приостановить работу нескольких учреждений за нарушения карантинных ограничений:
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- "Эпицентр", ул. Богдана Хмельницкого, 188;
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- "Ева", ул. Черновола, 1;
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- "Макдональдс", ул. Шевченко, 7
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- "Братиська", ул. Сечевых Стрельцов, 3;
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- "Гребуче Ябко", ул. Древнееврейский, 20;
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- "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
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- "Малевич", ул. Черновола, 2
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Мэр также вновь призвал предпринимателей города перевести своих работников на дистанционный режим работы.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.