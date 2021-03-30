Локдаун во Львове: жесткие ограничения продлили до 12 апреля

Цитата:

"В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля", - сообщил Садовый.

Детали

Среди обновлений в перечне карантинных ограничений:



переход общественного транспорта в режим спецперевозок; бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;



переход всех детских садов в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают;



школы продолжают обучение в дистанционном режиме;



магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;



непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) должны быть закрыты;



отсрочка открытия летних площадок до 12 апреля;



запрещены все массовые мероприятия;



учреждения питания работают только на вынос и адресную доставку.



Кроме того, комиссия решила приостановить работу нескольких учреждений за нарушения карантинных ограничений:



"Эпицентр", ул. Богдана Хмельницкого, 188;



"Ева", ул. Черновола, 1;



"Макдональдс", ул. Шевченко, 7



"Братиська", ул. Сечевых Стрельцов, 3;



"Гребуче Ябко", ул. Древнееврейский, 20;



"Йоки", ул. Гнатюка, 12а;



"Малевич", ул. Черновола, 2



Мэр также вновь призвал предпринимателей города перевести своих работников на дистанционный режим работы.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.