Літо в Україні почнеться з помірних дощів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У неділю, 1 червня, в Україні прогнозують дощі, грози та град у багатьох регіонах. На решті території країни очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вдень 22-27°.
У неділю, 01 червня синоптики прогнозують дощі на Закарпатті, Прикарпатті, в центральних регіонах, Одеській та Миколаївській областях. У деяких регіонах очікується небезпечна негода з грозами, посиленням вітру та градом. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні погода в Україні буде теплою, проте ще не спекотною. У частині регіонів у перший день літа пройдуть невеликі дощі.
У південно-східній частині України, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті очікуються помірні опади. Місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни день мине без опадів.
Вітер буде західний і північно-західний, його швидкість складе 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°; в Карпатах вдень очікується 15-20°.
У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Температура по області вдень складе 22-27 тепла. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25 тепла.
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