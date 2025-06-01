Літо в Україні почнеться з помірних дощів: прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 01 червня синоптики прогнозують дощі на Закарпатті, Прикарпатті, в центральних регіонах, Одеській та Миколаївській областях. У деяких регіонах очікується небезпечна негода з грозами, посиленням вітру та градом. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні погода в Україні буде теплою, проте ще не спекотною. У частині регіонів у перший день літа пройдуть невеликі дощі.

У південно-східній частині України, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті очікуються помірні опади. Місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни день мине без опадів.

Вітер буде західний і північно-західний, його швидкість складе 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°; в Карпатах вдень очікується 15-20°.

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Температура по області вдень складе 22-27 тепла. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25 тепла.

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