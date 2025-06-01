Лето в Украине начнется с умеренных дождей: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В воскресенье, 1 июня, в Украине прогнозируют дожди, грозы и град во многих регионах. На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем 22-27°.
В воскресенье, 01 июня синоптики прогнозируют дожди в Закарпатье, Прикарпатье, в центральных регионах, Одесской и Николаевской областях. В некоторых регионах ожидается опасная непогода с грозами, усилением ветра и градом. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня погода в Украине будет теплой, но еще не жаркой. В части регионов в первый день лета пройдут небольшие дожди.
В юго-восточной части Украины, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются умеренные осадки. Местами в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны день пройдет без осадков.
Ветер будет западный и северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура днем 22-27°; в Карпатах днем ожидается 15-20°.
В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Температура по области днем составит 22-27 тепла. В Киеве днем столбики термометров покажут 23-25 тепла.
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