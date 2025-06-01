Международный день очистки водоемов и работников местной промышленности: что отмечают сегодня

Сегодня, 1 июня, отмечается День работников местной промышленности и Международный день очистки водоемов, передает УНН.

День работников местной промышленности

Ежегодно в первое воскресенье июня в Украине отмечается профессиональный праздник – День работников местной промышленности. В этом году – это 1 июня.

Местная промышленность играет ключевую роль в развитии украинских регионов и обеспечении занятости населения. Деятельность местных предприятий в это сложное время из-за полномасштабного вторжения россии, обеспечивает людей рабочими местами и поддерживает экономику.

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщал на днях, что в январе – апреле 2025 года именно предприятия перерабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли обеспечили наибольшую долю поступлений в Сводный бюджет Украины. Каждая отрасль по 17,2%.

Международный день очистки водоемов

Этот экологический праздник отмечается в первое воскресенье июня. В этом году – 1 июня.

Отмечание этого дня проходит с 1995 года. Этот день призван привлечь внимание к проблеме загрязнения водных ресурсов планеты. В этот день дайверы и инициативная молодежь в разных странах занимаются очисткой водоемов и побережья.

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Международный день людей, победивших рак

Национальный день людей, переживших рак, – это трогательный и вдохновенный ежегодный праздник жизни, который проводит Фонд Национального дня людей, переживших рак. Это также призыв к дальнейшим исследованиям, увеличению ресурсов и повышению осведомленности общественности для улучшения жизни людей, переживших рак.

Национальный день людей, переживших рак, был впервые объявлен Меррилом Хастингсом на втором национальном собрании Национальной коалиции борьбы с раком в Альбукерке, штат Нью-Мексико, 20 ноября 1987 года.

Первый Национальный день людей, переживших рак, состоялся 5 июня 1988 года. Ежегодно его отмечают в первое воскресенье июня.

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Всемирный день родителей

Всемирный день родителей, учрежденный Генеральной Ассамблеей в 2012 году, предоставляет возможность выразить благодарность всем родителям за их "бескорыстную преданность детям и их пожизненную жертву ради развития этих отношений".

Родительство — это общее достояние и общая ценность всех людей, независимо от того, где они живут или из какой этнической группы происходят. Всемирный день родителей — это время, чтобы подчеркнуть этот факт и пропагандировать принципы надлежащего родительства во всем мире.

Всемирный день молока

Мир впервые поднял бокал за Всемирный день молока в 2001 году. С тех пор это ежегодное событие отмечают в более чем 40 странах, и их число продолжает расти. Каждая страна чтит молоко по-разному, но общая тема остается: сила молока и молочная промышленность.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН положила начало Всемирному дню молока в 2001 году. Поскольку ряд стран уже праздновали национальный день молока примерно 1 июня, именно эта дата была выбрана.