Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

Убытки от загрязнения рек Сейм и Десна составили 405 миллионов гривен, но ситуация постепенно улучшается. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

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По ее словам, загрязнение реки Сейм уже прошло, и ситуация стабилизируется. Что касается реки Десна, процесс загрязнения замедляется - загрязненные воды достигнут Киевщины 14-16 сентября, а не 10-11 сентября, как прогнозировалось ранее.

Министр также заверила, что водоканалы, в частности «Киевводоканал», имеют необходимые ресурсы для преодоления последствий загрязнения, а очистные сооружения смогут обеспечить надлежащее качество воды.

«Стоит сказать, что на Киевщине загрязнение не фиксируется. На тех отрезках реки Десна в Черниговской области, где фиксируется загрязнение, оно уже не имеет такого однородного характера, как в начале было, и фиксируется достаточно точечно. К сожалению, действительно, мы фиксируем и убытки, где-то 405 млн гривен на сегодняшний день», - заявила Гринчук.

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