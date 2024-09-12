Збитки від забруднення Сейму та Десни склали 405 млн грн
Київ • УНН
Міністерка захисту довкілля повідомила про стабілізацію ситуації із забрудненням річок Сейм та Десна. Збитки оцінюються у 405 млн грн, але водоканали мають ресурси для подолання наслідків.
Збитки від забруднення річок Сейм та Десна склали 405 мільйонів гривень, але ситуація поступово покращується. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За її словами, забруднення річки Сейм вже минуло, і ситуація стабілізується. Щодо річки Десна, процес забруднення сповільнюється – забруднені води досягнуть Київщини 14-16 вересня, а не 10-11 вересня, як прогнозувалося раніше.
Міністерка також запевнила, що водоканали, зокрема "Київводоканал", мають необхідні ресурси для подолання наслідків забруднення, а очисні споруди зможуть забезпечити належну якість води.
"Варто сказати, що на Київщині забруднення не фіксується. На тих відрізках річки Десна в Чернігівській області, де фіксується забруднення, воно вже не має такого однорідного характеру, як на початку було, і фіксується достатньо точково. На жаль, дійсно, ми фіксуємо і збитки, десь 405 млн гривень на сьогоднішній день", - заявила Гринчук.
Забруднення річок Сейм та Десна: заборони діють, уже не фіксується масовий мор риби07.09.24, 14:31 • 17423 перегляди