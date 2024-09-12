Збитки від забруднення Сейму та Десни склали 405 млн грн

Збитки від забруднення річок Сейм та Десна склали 405 мільйонів гривень, але ситуація поступово покращується. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

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За її словами, забруднення річки Сейм вже минуло, і ситуація стабілізується. Щодо річки Десна, процес забруднення сповільнюється – забруднені води досягнуть Київщини 14-16 вересня, а не 10-11 вересня, як прогнозувалося раніше.

Міністерка також запевнила, що водоканали, зокрема "Київводоканал", мають необхідні ресурси для подолання наслідків забруднення, а очисні споруди зможуть забезпечити належну якість води.

"Варто сказати, що на Київщині забруднення не фіксується. На тих відрізках річки Десна в Чернігівській області, де фіксується забруднення, воно вже не має такого однорідного характеру, як на початку було, і фіксується достатньо точково. На жаль, дійсно, ми фіксуємо і збитки, десь 405 млн гривень на сьогоднішній день", - заявила Гринчук.