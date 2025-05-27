Кравченко розповів про галузі, які стали лідерами надходжень до бюджету України
Київ • УНН
У січні – квітні 2025 року найбільшу частку надходжень до бюджету забезпечили переробна промисловість та торгівля – по 17,2% кожна. Найбільше зростання сплати показала переробна промисловість – на 43,4%.
У січні – квітні 2025 року саме підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до Зведеного бюджету України. Кожна галузь по 17,2%. Передає УНН із посиланням на сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.
Деталі
Серед лідерів також:
1. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,8 %.
2. Фiнансова та страхова дiяльнiсть – 9,6%.
Найбільше зростання сплати за січень – квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року у таких галузях:
- переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – на 30,8% (+26,3 млрд гривень);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 30,4% (+17,8 млрд гривень);
- постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5% (+12,5 млрд гривень).
Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання. Дякую всім платникам податків за сумлінну працю
Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання. Дякую всім платникам податків за сумлінну працю
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