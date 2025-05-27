Кравченко рассказал об отраслях, ставших лидерами поступлений в бюджет Украины

В январе – апреле 2025 года именно предприятия перерабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли обеспечили наибольшую долю поступлений в Сводный бюджет Украины. Каждая отрасль по 17,2%. Передает УНН со ссылкой на страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.



Среди лидеров также:

1. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,8 %.

2. Финансовая и страховая деятельность – 9,6%.

Наибольший рост уплаты за январь – апрель 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года в таких отраслях:

Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд

Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд