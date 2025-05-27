Кравченко рассказал об отраслях, ставших лидерами поступлений в бюджет Украины
Киев • УНН
В январе – апреле 2025 года наибольшую долю поступлений в бюджет обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля – по 17,2% каждая. Наибольший рост уплаты показала перерабатывающая промышленность – на 43,4%.
В январе – апреле 2025 года именно предприятия перерабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли обеспечили наибольшую долю поступлений в Сводный бюджет Украины. Каждая отрасль по 17,2%. Передает УНН со ссылкой на страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.
Детали
Среди лидеров также:
1. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,8 %.
2. Финансовая и страховая деятельность – 9,6%.
Наибольший рост уплаты за январь – апрель 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года в таких отраслях:
- перерабатывающая промышленность – рост на 43,4% (+34 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств i мотоциклов – на 30,8% (+26,3 млрд гривен);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – на 30,4% (+17,8 млрд гривен);
- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 43,5% (+12,5 млрд гривен).
Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд
Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост. Спасибо всем налогоплательщикам за добросовестный труд
Напомним
ГНС Украины сообщила об увеличении поступлений от транснациональных корпораций, которые платят НДС за электронные услуги, до более 3,5 млрд грн в первом квартале 2025.
Кравченко: драма "Невозвращение НДС" отменяется - уже возмещено более 55 млрд грн26.05.25, 13:51 • 2284 просмотра