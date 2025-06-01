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Міжнародний день очищення водойм та працівників місцевої промисловості: що відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 816 перегляди

В Україні відзначають День працівників місцевої промисловості та Міжнародний день очищення водойм. Також сьогодні Всесвітній день батьків і молока, та День людей, які подолали рак.

Міжнародний день очищення водойм та працівників місцевої промисловості: що відзначають сьогодні

Сьогодні, 1 червня, відзначається День працівників місцевої промисловості та Міжнародний день очищення водойм, передає УНН.

День працівників місцевої промисловості

Щорічно у першу неділю червня в Україні відзначається професійне свято - День працівників місцевої промисловості. Цього року - це 1 червня.

Місцева промисловість має ключову роль в розвитку українських регіонів й забезпеченні зайнятості населення. Діяльність місцевих підприємств у цей складний час через повномасштабне вторгнення рф, забезпечує людей робочими місцями та підтримує економіку.

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомляв днями, що у січні – квітні 2025 року саме підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до Зведеного бюджету України. Кожна галузь по 17,2%.

Міжнародний день очищення водойм

Це екологічне свято відзначається в першу неділю червня. Цього року - 1 червня.

Відзначення цього дня відбувається з 1995 року. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми зі забрудненням водних ресурсів планети. В цей день дайвери та ініціативна молодь у різних країнах займаються очищенням водойм та узбережжя.

Збитки від забруднення Сейму та Десни склали 405 млн грн12.09.24, 06:17 • 35815 переглядiв

Міжнародний день людей, які подолали рак

Національний день людей, які пережили рак, – це зворушливе та натхненне щорічне свято життя, яке проводить Фонд Національного дня людей, які пережили рак. Це також заклик до подальших досліджень, збільшення ресурсів та підвищення обізнаності громадськості для покращення життя людей, які пережили рак.

Національний день людей, які пережили рак, був вперше оголошений Меррілом Хастінгсом на другому національному зборі Національної коаліції боротьби з раком в Альбукерці, штат Нью-Мексико, 20 листопада 1987 року.

Перший Національний день людей, які пережили рак, відбувся 5 червня 1988 року. Щорічно його відзначають в першу неділю червня.

Зростання смертності від раку серед жінок у країнах Близького Сходу й Північної Африки пов'язали з потеплінням - дослідження27.05.25, 11:08 • 2614 переглядiв

Всесвітній день батьків

Всесвітній день батьків, заснований Генеральною Асамблеєю у 2012 році, надає можливість висловити подяку всім батькам за їхню "безкорисливу відданість дітям та їхню довічну жертву заради розвитку цих стосунків".

Батьківство — це спільне надбання та спільна цінність усіх людей, незалежно від того, де вони живуть чи з якої етнічної групи походять. Всесвітній день батьків — це час, щоб підкреслити цей факт та пропагувати принципи належного батьківства у всьому світі.

Всесвітній день молока

Світ вперше підняв келих за Всесвітній день молока у 2001 році. Відтоді цю щорічну подію відзначають у понад 40 країнах, і їх кількість продовжує зростати. Кожна країна шанує молоко по-різному, але спільна тема залишається: сила молока та молочна промисловість.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН започаткувала Всесвітній день молока у 2001 році. Оскільки низка країн вже святкувала національний день молока приблизно 1 червня, саме цю дату було обрано.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Нью-Мексико
Руслан Кравченко
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