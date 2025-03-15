Літаки країни-агресора увійшли в ідентифікаційну зону оборони Південної Кореї

Кілька російських літаків увійшли в ідентифікаційну зону оборони Південної Кореї. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у суботу кілька російських військових літаків наблизилися до зони протиповітряної оборони даної країни.

Повітряні судна проникли в корейську зону розпізнавання на східному узбережжі, але швидко покинули її.

За словами військових, російські літаки не порушили повітряний простір Південної Кореї.

Інцидент не призвів до ескалації, оскільки жодних порушень державного кордону не відбулося.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готує нові вимоги щодо безпеки і торгівлі для Японії, Південної Кореї та Тайваню. США можуть вимагати більше коштів за розміщення військ та погрожують їх виведенням.

російські військові літаки помічені біля зони ППО Аляски