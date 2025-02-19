російські військові літаки помічені біля зони ППО Аляски

У небі над зоною розпізнавання повітряної оборони Аляски були виявлені російські військові літаки. Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки, передає УНН.

Деталі

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) заявило, що ці літаки не порушували суверенний повітряний простір США або Канади та діяли в міжнародному повітряному просторі.

Варто зазначити, що подібні інциденти є регулярними, і наразі вони не становлять безпосередньої загрози для безпеки. Однак, такі дії вимагають постійної уваги та своєчасної ідентифікації всіх літаків у межах повітряної оборони Аляски, що забезпечує національну безпеку регіону.

NORAD активно стежить за цією ситуацією за допомогою комплексної мережі супутників, радарів та винищувачів. Завдяки цьому організація завжди готова до будь-яких відповідних заходів для захисту повітряного простору Північної Америки.

Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем