российские военные самолеты замечены возле зоны ПВО Аляски

В небе над зоной распознавания воздушной обороны Аляски были обнаружены российские военные самолеты. Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки, передает УНН.

Детали

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что эти самолеты не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады и действовали в международном воздушном пространстве.

Стоит отметить, что подобные инциденты являются регулярными, и пока они не представляют непосредственной угрозы для безопасности. Однако, такие действия требуют постоянного внимания и своевременной идентификации всех самолетов в пределах воздушной обороны Аляски, что обеспечивает национальную безопасность региона.

NORAD активно следит за этой ситуацией с помощью комплексной сети спутников, радаров и истребителей. Благодаря этому организация всегда готова к любым ответным мерам для защиты воздушного пространства Северной Америки.

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