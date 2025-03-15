Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи
Киев • УНН
Несколько российских военных самолетов приблизились к зоне противовоздушной обороны Южной Кореи на восточном побережье. Несмотря на это, воздушное пространство страны не было нарушено.
Несколько российских самолетов вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в субботу несколько российских военных самолетов приблизились к зоне противовоздушной обороны данной страны.
Воздушные суда проникли в корейскую зону распознавания на восточном побережье, но быстро покинули ее.
По словам военных, российские самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи.
Инцидент не привел к эскалации, поскольку никаких нарушений государственной границы не произошло.
Напомним
Администрация Трампа готовит новые требования по безопасности и торговле для Японии, Южной Кореи и Тайваня. США могут потребовать больше средств за размещение войск и угрожают их выводом.
российские военные самолеты замечены возле зоны ПВО Аляски19.02.25, 07:57 • 26108 просмотров