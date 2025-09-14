$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 4426 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 14515 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 47010 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 81728 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 68660 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 76614 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41749 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 75264 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 69029 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39745 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Літак авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в польському аеропорту Краків-Баліце.

Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі
Фото: RMF24

У неділю, 14 вересня, літак авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення у польському аеропорту Краків-Баліце. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

За даними польських ЗМІ, літак зупинився на траві поруч із смугою. Ніхто пасажирів не постраждав, адже їх вдалось евакуювати.

Також на місці працюють служби екстреної доставки. Через цей інцидент повітряний простір над аеропортом було закрито, а всі рейси тимчасово призупинено.

Довідка

Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II Краків-Баліце розташований за 11 км на захід від центру Кракова поруч із 8-ю авіабазою Військово-повітряних сил Польщі та спільно з нею експлуатує бетонну злітну смугу довжиною 2550 і шириною 60 метрів.

Аеропорт є другим у Польщі після летовища Варшава-Шопен як за пасажирообігом, так і за авіатрафіком.

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" було закрито через "незаплановану військову активність".

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Польща