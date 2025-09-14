Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі
Київ • УНН
Літак авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в польському аеропорту Краків-Баліце.
У неділю, 14 вересня, літак авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення у польському аеропорту Краків-Баліце. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
За даними польських ЗМІ, літак зупинився на траві поруч із смугою. Ніхто пасажирів не постраждав, адже їх вдалось евакуювати.
Також на місці працюють служби екстреної доставки. Через цей інцидент повітряний простір над аеропортом було закрито, а всі рейси тимчасово призупинено.
Довідка
Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II Краків-Баліце розташований за 11 км на захід від центру Кракова поруч із 8-ю авіабазою Військово-повітряних сил Польщі та спільно з нею експлуатує бетонну злітну смугу довжиною 2550 і шириною 60 метрів.
Аеропорт є другим у Польщі після летовища Варшава-Шопен як за пасажирообігом, так і за авіатрафіком.
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" було закрито через "незаплановану військову активність".