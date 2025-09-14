Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13:13 • 4772 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 14909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 47327 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 82053 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 68918 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 76732 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 41806 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 75447 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 69125 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39766 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Повреждение инфраструктуры в Киевской области: продолжается перенаправление железнодорожных рейсов и помощь пострадавшим14 сентября, 06:23 • 4390 просмотра
Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне14 сентября, 07:52 • 7456 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 9828 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба10:26 • 13793 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве12:59 • 14273 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 78215 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 50820 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 49707 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 75447 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 47114 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 9858 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 21752 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 69125 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 54402 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 102519 просмотра
Актуальное
Бильд
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Самолет авиакомпании Enter Air сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в польском аэропорту Краков-Балице.

Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали
Фото: RMF24

В воскресенье, 14 сентября, самолет авиакомпании Enter Air сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в польском аэропорту Краков-Балице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

По данным польских СМИ, самолет остановился на траве рядом с полосой. Никто из пассажиров не пострадал, так как их удалось эвакуировать.

Также на месте работают службы экстренной доставки. Из-за этого инцидента воздушное пространство над аэропортом было закрыто, а все рейсы временно приостановлены.

Справка

Международный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице расположен в 11 км к западу от центра Кракова рядом с 8-й авиабазой Военно-воздушных сил Польши и совместно с ней эксплуатирует бетонную взлетную полосу длиной 2550 и шириной 60 метров.

Аэропорт является вторым в Польше после аэропорта Варшава-Шопен как по пассажирообороту, так и по авиатрафику.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" был закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Польша