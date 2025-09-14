Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали

Фото: RMF24

В воскресенье, 14 сентября, самолет авиакомпании Enter Air сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в польском аэропорту Краков-Балице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

По данным польских СМИ, самолет остановился на траве рядом с полосой. Никто из пассажиров не пострадал, так как их удалось эвакуировать.

Также на месте работают службы экстренной доставки. Из-за этого инцидента воздушное пространство над аэропортом было закрыто, а все рейсы временно приостановлены.

Справка

Международный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице расположен в 11 км к западу от центра Кракова рядом с 8-й авиабазой Военно-воздушных сил Польши и совместно с ней эксплуатирует бетонную взлетную полосу длиной 2550 и шириной 60 метров.

Аэропорт является вторым в Польше после аэропорта Варшава-Шопен как по пассажирообороту, так и по авиатрафику.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" был закрыт из-за "незапланированной военной активности".