Лісова пожежа на околиці Афін локалізована, але евакуація триває через сильний вітер

Лісову пожежу на околиці Афін локалізовано, однак евакуація триває через очікуваний сильний вітер. Внаслідок пожеж загинула одна людина, знищено будинки та угіддя.
Лісову пожежу на околиці Афін було локалізовано в суботу вранці, але евакуація людей з районів, що знаходяться під загрозою, тривала, оскільки сильний вітер очікувався протягом вихідних, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У п'ятницю щонайменше одна людина загинула, а будинки та сільськогосподарські угіддя були знищені внаслідок лісових пожеж, розпалених штормовим вітром, по всій Греції, від околиць столиці до районів навколо історичного місця Стародавньої Олімпії.
Найсильніша пожежа спалахнула в невеликому містечку Кератея, на південний захід від столиці, де пожежники виявили тіло літнього чоловіка у згорілій будівлі. Речник пожежної бригади заявив у суботу, що пожежа там під контролем, але не загашена.
Додамо
Греція та інші країни Середземномор'я знаходяться в районі, який вчені називають "гарячою точкою лісових пожеж", де пожежі часто трапляються під час спекотного та сухого літа. В останні роки вони стали більш руйнівними через швидку зміну клімату, що спонукало до закликів до нового підходу.
На більшій частині регіону навколо Афін за останні місяці майже не випало жодної краплі дощу.
У п'ятницю пориви вітру швидкістю до 80 км/год (50 миль/год) роздмухували полум'я навколо Кератеї, підпаливши оливкові сади. Житло було охоплене пожежею, оскільки місцеві жителі в тонких масках допомагали пожежникам. Поліція пізно вночі обходила будинки, переконуючись, що всі будинки евакуйовані.
Значна частина району тліла в суботу вранці, а на зображеннях у місцевих ЗМІ видно будинки, охоплені вогнем.
Інші пожежі в регіоні Стародавньої Олімпії та на туристичному острові Кефалонія також, схоже, вщухли.