Полум'я видно з Неаполя: вогонь охопив Везувій

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13519 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 41106 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 51821 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 216624 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 118752 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 278235 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 261504 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 103813 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 146687 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78212 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
47%
754мм
Популярнi новини
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО9 серпня, 07:36 • 52425 перегляди
"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки9 серпня, 07:55 • 25690 перегляди
У татарстані ввели режим "Килим" через загрозу дронів: повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"Video9 серпня, 08:59 • 30015 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild9 серпня, 09:42 • 43488 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 9 серпня, 09:59 • 53216 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 278235 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 172155 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 261504 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 262618 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 185107 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo15:20 • 12870 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo13:49 • 41132 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 262636 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 211088 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 221387 перегляди
Актуальне
Шахед-136
TikTok
Instagram
The New York Times
Bild

Полум'я видно з Неаполя: вогонь охопив Везувій

Київ • УНН

 • 300 перегляди

У національному парку Везувій в Італії спалахнула сильна пожежа, що триває вже чотири дні. Ситуація критична, залучено шість пожежних літаків та армію для боротьби з вогнем.

Полум'я видно з Неаполя: вогонь охопив Везувій

У національному парку Везувій в італійській області Кампанія спалахнула сильна пожежа. Ситуація є критичною, і щоб з нею впоратися, служба Цивільного захисту запросила підтримку армії для охорони доріг, створення під'їзних шляхів та відправлення в район автоцистерн з водою, передає УНН із посиланням на Euronews.

За даними видання, для боротьби з полум'ям та забезпечення максимально можливого охоплення гасіння задіяно шість пожежних літаків, які прибули з різних регіонів і розпочали роботу з світанку.

"Окрім державного повітряного флоту, на пожежі також працюють повітряні ресурси регіональних служб", - йдеться у заяві Служби цивільного захисту, опублікованій у суботу.

На камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів рф - The Telegraph 01.08.25, 14:22 • 3894 перегляди

Додамо

Близько 100 пожежників та добровольців Служби цивільної оборони працювали над локалізацією пожежі навіть у ніч проти суботи. Несприятливі погодні умови, які супроводжувалися підвищенням температури, ще більше ускладнили ситуацію.

Пожежа, що триває вже чотири дні, охопила сосновий ліс Терціньо і перекинулася на сусідні муніципалітети Оттавіано та Сан-Джузеппе Везувіано. Полум'я настільки вражаюче, що його видно з усього Неаполя та його провінції.

Мер Терціньо Франческо Раньєрі назвав минулу ніч "критичною", хоча завдяки роботі рятувальників полум'я не дісталося житлових будинків. Тим не менш, деякі з наймальовничіших ділянок рослинності були знищені.

Походження пожежі спричиняє підозри. Мер Терціньо висловив побоювання, що це може бути підпал, нагадавши про пожежі 2017 року та припустивши, що і в цьому випадку "замішана рука злочинця". В даний час фронт пожежі рухається від соснового лісу Терціньо у бік заповідника Тіроне-Альто-Везувіо, викликаючи серйозні побоювання у рятувальників. Адміністрація парку підрахувала, що пожежі вже торкнулися близько 200 гектарів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Неаполь
Італія