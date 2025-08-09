Полум'я видно з Неаполя: вогонь охопив Везувій
У національному парку Везувій в Італії спалахнула сильна пожежа, що триває вже чотири дні. Ситуація критична, залучено шість пожежних літаків та армію для боротьби з вогнем.
У національному парку Везувій в італійській області Кампанія спалахнула сильна пожежа. Ситуація є критичною, і щоб з нею впоратися, служба Цивільного захисту запросила підтримку армії для охорони доріг, створення під'їзних шляхів та відправлення в район автоцистерн з водою, передає УНН із посиланням на Euronews.
За даними видання, для боротьби з полум'ям та забезпечення максимально можливого охоплення гасіння задіяно шість пожежних літаків, які прибули з різних регіонів і розпочали роботу з світанку.
"Окрім державного повітряного флоту, на пожежі також працюють повітряні ресурси регіональних служб", - йдеться у заяві Служби цивільного захисту, опублікованій у суботу.
Близько 100 пожежників та добровольців Служби цивільної оборони працювали над локалізацією пожежі навіть у ніч проти суботи. Несприятливі погодні умови, які супроводжувалися підвищенням температури, ще більше ускладнили ситуацію.
Пожежа, що триває вже чотири дні, охопила сосновий ліс Терціньо і перекинулася на сусідні муніципалітети Оттавіано та Сан-Джузеппе Везувіано. Полум'я настільки вражаюче, що його видно з усього Неаполя та його провінції.
Мер Терціньо Франческо Раньєрі назвав минулу ніч "критичною", хоча завдяки роботі рятувальників полум'я не дісталося житлових будинків. Тим не менш, деякі з наймальовничіших ділянок рослинності були знищені.
Походження пожежі спричиняє підозри. Мер Терціньо висловив побоювання, що це може бути підпал, нагадавши про пожежі 2017 року та припустивши, що і в цьому випадку "замішана рука злочинця". В даний час фронт пожежі рухається від соснового лісу Терціньо у бік заповідника Тіроне-Альто-Везувіо, викликаючи серйозні побоювання у рятувальників. Адміністрація парку підрахувала, що пожежі вже торкнулися близько 200 гектарів.