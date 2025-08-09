Пламя видно из Неаполя: огонь охватил Везувий

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 13529 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 41131 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 51841 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 216661 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 118769 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 278263 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 261525 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 103816 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 146689 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78212 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
47%
754мм
Популярные новости
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 52425 просмотра
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках9 августа, 07:55 • 25690 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 30015 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild9 августа, 09:42 • 43489 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 53216 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 278258 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 172168 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 261521 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 262625 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 185118 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 12869 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 41127 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 262625 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 211087 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 221386 просмотра
Актуальное
Шахед-136
ТикТок
Instagram
Нью-Йорк Таймс
Бильд

Пламя видно из Неаполя: огонь охватил Везувий

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В национальном парке Везувий в Италии вспыхнул сильный пожар, который продолжается уже четыре дня. Ситуация критическая, задействовано шесть пожарных самолетов и армия для борьбы с огнем.

Пламя видно из Неаполя: огонь охватил Везувий

В национальном парке Везувий в итальянской области Кампания вспыхнул сильный пожар. Ситуация критическая, и чтобы с ней справиться, служба Гражданской защиты запросила поддержку армии для охраны дорог, создания подъездных путей и отправки в район автоцистерн с водой, передает УНН со ссылкой на Euronews.

По данным издания, для борьбы с пламенем и обеспечения максимально возможного охвата тушения задействовано шесть пожарных самолетов, которые прибыли из разных регионов и начали работу с рассвета.

"Помимо государственного воздушного флота, на пожарах также работают воздушные ресурсы региональных служб", - говорится в заявлении Службы гражданской защиты, опубликованном в субботу.

На Камчатке землетрясение повредило базу подводных лодок рф - The Telegraph01.08.25, 14:22 • 3894 просмотра

Добавим

Около 100 пожарных и добровольцев Службы гражданской обороны работали над локализацией пожара даже в ночь на субботу. Неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся повышением температуры, еще больше усложнили ситуацию.

Пожар, продолжающийся уже четыре дня, охватил сосновый лес Терциньо и перекинулся на соседние муниципалитеты Оттавиано и Сан-Джузеппе Везувиано. Пламя настолько впечатляющее, что его видно со всего Неаполя и его провинции.

Мэр Терциньо Франческо Раньери назвал минувшую ночь "критической", хотя благодаря работе спасателей пламя не добралось до жилых домов. Тем не менее, некоторые из самых живописных участков растительности были уничтожены.

Происхождение пожара вызывает подозрения. Мэр Терциньо выразил опасения, что это может быть поджог, напомнив о пожарах 2017 года и предположив, что и в этом случае "замешана рука преступника". В настоящее время фронт пожара движется от соснового леса Терциньо в сторону заповедника Тироне-Альто-Везувио, вызывая серьезные опасения у спасателей. Администрация парка подсчитала, что пожары уже затронули около 200 гектаров.

Антонина Туманова

Новости Мира
Неаполь
Италия