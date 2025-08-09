Пламя видно из Неаполя: огонь охватил Везувий

В национальном парке Везувий в итальянской области Кампания вспыхнул сильный пожар. Ситуация критическая, и чтобы с ней справиться, служба Гражданской защиты запросила поддержку армии для охраны дорог, создания подъездных путей и отправки в район автоцистерн с водой, передает УНН со ссылкой на Euronews.

По данным издания, для борьбы с пламенем и обеспечения максимально возможного охвата тушения задействовано шесть пожарных самолетов, которые прибыли из разных регионов и начали работу с рассвета.

"Помимо государственного воздушного флота, на пожарах также работают воздушные ресурсы региональных служб", - говорится в заявлении Службы гражданской защиты, опубликованном в субботу.

На Камчатке землетрясение повредило базу подводных лодок рф - The Telegraph

Добавим

Около 100 пожарных и добровольцев Службы гражданской обороны работали над локализацией пожара даже в ночь на субботу. Неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся повышением температуры, еще больше усложнили ситуацию.

Пожар, продолжающийся уже четыре дня, охватил сосновый лес Терциньо и перекинулся на соседние муниципалитеты Оттавиано и Сан-Джузеппе Везувиано. Пламя настолько впечатляющее, что его видно со всего Неаполя и его провинции.

Мэр Терциньо Франческо Раньери назвал минувшую ночь "критической", хотя благодаря работе спасателей пламя не добралось до жилых домов. Тем не менее, некоторые из самых живописных участков растительности были уничтожены.

Происхождение пожара вызывает подозрения. Мэр Терциньо выразил опасения, что это может быть поджог, напомнив о пожарах 2017 года и предположив, что и в этом случае "замешана рука преступника". В настоящее время фронт пожара движется от соснового леса Терциньо в сторону заповедника Тироне-Альто-Везувио, вызывая серьезные опасения у спасателей. Администрация парка подсчитала, что пожары уже затронули около 200 гектаров.