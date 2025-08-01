На Камчатке землетрясение повредило базу подводных лодок рф - The Telegraph
Киев • УНН
База Тихоокеанского флота рф на камчатке, где размещены атомные подводные лодки, повреждена цунами. Часть пирса отклонилась от первоначального положения, но субмарины не пострадали.
База Тихоокеанского флота россии на камчатке, где размещается большая часть атомных подводных лодок рф, была повреждена в результате цунами в Тихом океане, вызванного сильным землетрясением. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Речь идет о базе "Рыбачий" в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова. По данным космических снимков, часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что может указывать на то, что он оторвался от причала.
Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, достигли базы, находящейся примерно в 120 км к западу от его эпицентра, через 15 минут после начала толчков. В пункте базируются современные атомные подводные лодки типа "Борей" и советские "Дельты".
Однако, согласно предварительному анализу, они не пострадали, поскольку не были пришвартованы у поврежденного причала на момент цунами.
Научный сотрудник Британского объединенного института оборонных исследований доктор Сидхарт Каушал отметил, что признаков повреждений подводного флота на спутниковых снимках не обнаружено.
"Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно", - сказал он.
Напомним
30 июля на камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, что вызвало частичное затопление порта Северо-Курильска. Предупреждение о цунами объявлено для США, Японии, Канады и Южной Америки.