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На камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів рф - The Telegraph

Київ • УНН

 • 128 перегляди

База Тихоокеанського флоту рф на камчатці, де розміщені атомні підводні човни, пошкоджена цунамі. Частина пірса відхилилася від початкового положення, але субмарини не постраждали.

На камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів рф - The Telegraph

База Тихоокеанського флоту росії на Камчатці, на якій розміщується більша частина атомних підводних човнів рф, була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, що було викликане сильним землетрусом. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Йдеться про базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова. За даними космічних знімків, частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

Хвилі, викликані землетрусом магнітудою 8,8, досягли бази, що знаходиться приблизно в 120 км на захід від його епіцентру, через 15 хвилин після початку поштовхів. У пункті базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти".

Однак, згідно з попереднім аналізом, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу на момент цунамі.

Науковий співробітник Британського об'єднаного інституту оборонних досліджень доктор Сідхарт Каушал зазначив, що ознак пошкоджень підводного флоту на супутникових знімках не виявлено.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно", - сказав він.

Нагадаємо

30 липня на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.

Ольга Розгон

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