Лесной пожар на окраине Афин локализован, но эвакуация продолжается из-за сильного ветра
Киев • УНН
Лесной пожар на окраине Афин локализован, однако эвакуация продолжается из-за ожидаемого сильного ветра. В результате пожаров погиб один человек, уничтожены дома и угодья.
Лесной пожар на окраине Афин был локализован в субботу утром, но эвакуация людей из районов, находящихся под угрозой, продолжалась, поскольку сильный ветер ожидался в течение выходных, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В пятницу по меньшей мере один человек погиб, а дома и сельскохозяйственные угодья были уничтожены в результате лесных пожаров, раздутых штормовым ветром, по всей Греции, от окраин столицы до районов вокруг исторического места Древней Олимпии.
Самый сильный пожар вспыхнул в небольшом городке Кератея, к юго-западу от столицы, где пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в сгоревшем здании. Представитель пожарной бригады заявил в субботу, что пожар там под контролем, но не потушен.
Добавим
Греция и другие страны Средиземноморья находятся в районе, который ученые называют "горячей точкой лесных пожаров", где пожары часто случаются во время жаркого и сухого лета. В последние годы они стали более разрушительными из-за быстрого изменения климата, что побудило к призывам к новому подходу.
На большей части района вокруг Афин за последние месяцы почти не выпало ни одной капли дождя.
В пятницу порывы ветра скоростью до 80 км/ч (50 миль/ч) раздували пламя вокруг Кератеи, поджигая оливковые сады. Жилье было охвачено пожаром, поскольку местные жители в тонких масках помогали пожарным. Полиция поздно ночью обходила дома, убеждаясь, что все дома эвакуированы.
Значительная часть района тлела в субботу утром, а на изображениях в местных СМИ видны дома, охваченные огнем.
Другие пожары в регионе Древней Олимпии и на туристическом острове Кефалония также, похоже, утихли.