Лесной пожар на окраине Афин локализован, но эвакуация продолжается из-за сильного ветра

Эксклюзив
14:11 • 18062 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 58818 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 62427 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 237967 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 127941 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 293098 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 274004 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 104498 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147222 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78345 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video
9 августа, 08:59 • 39558 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild
9 августа, 09:42 • 53792 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW
9 августа, 09:59 • 63191 просмотра
Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявлениеVideo
9 августа, 12:09 • 7852 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo
15:20 • 23111 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
8 августа, 14:38 • 293128 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto
8 августа, 14:30 • 182588 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене

Эксклюзив

8 августа, 13:00 • 274031 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 274031 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto
8 августа, 11:15 • 276963 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

Эксклюзив

8 августа, 09:00 • 194542 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 194542 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Аляска
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo
15:20 • 23758 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
13:49 • 58842 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto
8 августа, 11:15 • 276942 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto
7 августа, 11:02 • 215518 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 225462 просмотра
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Лесной пожар на окраине Афин локализован, но эвакуация продолжается из-за сильного ветра

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Лесной пожар на окраине Афин локализован, однако эвакуация продолжается из-за ожидаемого сильного ветра. В результате пожаров погиб один человек, уничтожены дома и угодья.

Лесной пожар на окраине Афин локализован, но эвакуация продолжается из-за сильного ветра

Лесной пожар на окраине Афин был локализован в субботу утром, но эвакуация людей из районов, находящихся под угрозой, продолжалась, поскольку сильный ветер ожидался в течение выходных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу по меньшей мере один человек погиб, а дома и сельскохозяйственные угодья были уничтожены в результате лесных пожаров, раздутых штормовым ветром, по всей Греции, от окраин столицы до районов вокруг исторического места Древней Олимпии.

Самый сильный пожар вспыхнул в небольшом городке Кератея, к юго-западу от столицы, где пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в сгоревшем здании. Представитель пожарной бригады заявил в субботу, что пожар там под контролем, но не потушен.

Пламя видно из Неаполя: огонь охватил Везувий09.08.25, 20:01 • 3414 просмотров

Добавим

Греция и другие страны Средиземноморья находятся в районе, который ученые называют "горячей точкой лесных пожаров", где пожары часто случаются во время жаркого и сухого лета. В последние годы они стали более разрушительными из-за быстрого изменения климата, что побудило к призывам к новому подходу.

На большей части района вокруг Афин за последние месяцы почти не выпало ни одной капли дождя.

В пятницу порывы ветра скоростью до 80 км/ч (50 миль/ч) раздували пламя вокруг Кератеи, поджигая оливковые сады. Жилье было охвачено пожаром, поскольку местные жители в тонких масках помогали пожарным. Полиция поздно ночью обходила дома, убеждаясь, что все дома эвакуированы.

Значительная часть района тлела в субботу утром, а на изображениях в местных СМИ видны дома, охваченные огнем.

Другие пожары в регионе Древней Олимпии и на туристическом острове Кефалония также, похоже, утихли.

Антонина Туманова

