Ліга конференцій: “Полісся” впевнено переграє угорський “Пакш” 7 серпня 2025
Київ • УНН
Житомирське "Полісся" здобуло впевнену перемогу над угорським "Пакшем" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Голи забили Андрієвський, Безкоровайний та Лєднєв.
Житомирське "Полісся" у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА впевнено розгромило угорський "Пакш" завдяки голам Олександра Андрієвського, Данила Безкоровайного та Богдана Лєднєва, передає УНН.
Деталі
"Поліссю" під завісу першого тайму вдалося забити два голи. На 41-й хвилині Микита Кравченко вкинув аут на свого захисника, який віддав на голкіпера, після серії пасів м’яч опинився у ногах Данила Безкоровайного, який пасом через все поле віддав точно на вінгера Бориса Крушинського, який увірвавшись до штрафного, віддав на "11 метрів" на Олександра Андрієвського, який відкрив рахунок у матчі - 1:0.
За 4 хвилини "Полісся" подвоїло перевагу: Олексій Гулуляк заробив на собі порушення правил, до м’яча підійшов Богдан Лєднєв, який виконав філігранну подачу точно на голову Безкоровайного, який пробив без шансів для голкіпера у порожній кут воріт - 2:0.
Наприкінці матчу "Полісся" пропустило гол, проте арбітр скасував взяття воріт через порушення правил з боку захисників "Пакш" на Олександру Назаренко. Загалом матч завершився на користь "Полісся" - 3:0, однак захисник "вовків" Богдан Михайліченко зіпсував настрій своїй команді, отримавши червону картку на 2 доданій хвилині до другого тайму.
Після матчу президент "Полісся" Геннадій Буткевич вже традиційно привітав гравців та розповів черговий анекдот: "Після слів "це все?", сексуальний маньяк покраснів".
Матч-відповідь пройде 14 серпня в Угорщині.
Нагадаємо
Донецький "Шахтар" та грецький "Панатінаїкос" не виявили сильнішого у першому матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи.
