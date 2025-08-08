Ліга конференцій: “Полісся” впевнено переграє угорський “Пакш” 7 серпня 2025

$41.610.07
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
15:56 • 49765 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 48601 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107522 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107589 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95113 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145020 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74637 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47299 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46214 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 95985 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75325 перегляди
Німецькі інженери врятували "мертвий" радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні7 серпня, 15:02 • 5768 перегляди
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир'я"7 серпня, 15:30 • 7234 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 15751 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 49783 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75489 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 96144 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107531 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107597 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Туреччина
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120177 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 137802 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146401 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137247 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147468 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot

Ліга конференцій: “Полісся” впевнено переграє угорський “Пакш” 7 серпня 2025

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Житомирське "Полісся" здобуло впевнену перемогу над угорським "Пакшем" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Голи забили Андрієвський, Безкоровайний та Лєднєв.

Ліга конференцій: “Полісся” впевнено переграє угорський “Пакш”

Житомирське "Полісся" у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА впевнено розгромило угорський "Пакш" завдяки голам Олександра Андрієвського, Данила Безкоровайного та Богдана Лєднєва, передає УНН.

Деталі

"Поліссю" під завісу першого тайму вдалося забити два голи. На 41-й хвилині Микита Кравченко вкинув аут на свого захисника, який віддав на голкіпера, після серії пасів м’яч опинився у ногах Данила Безкоровайного, який пасом через все поле віддав точно на вінгера Бориса Крушинського, який увірвавшись до штрафного, віддав на "11 метрів" на Олександра Андрієвського, який відкрив рахунок у матчі - 1:0.

За 4 хвилини "Полісся" подвоїло перевагу: Олексій Гулуляк заробив на собі порушення правил, до м’яча підійшов Богдан Лєднєв, який виконав філігранну подачу точно на голову Безкоровайного, який пробив без шансів для голкіпера у порожній кут воріт - 2:0.

Наприкінці матчу "Полісся" пропустило гол, проте арбітр скасував взяття воріт через порушення правил з боку захисників "Пакш" на Олександру Назаренко. Загалом матч завершився на користь "Полісся" - 3:0, однак захисник "вовків" Богдан Михайліченко зіпсував настрій своїй команді, отримавши червону картку на 2 доданій хвилині до другого тайму.

Після матчу президент "Полісся" Геннадій Буткевич вже традиційно привітав гравців та розповів черговий анекдот: "Після слів "це все?", сексуальний маньяк покраснів".

Матч-відповідь пройде 14 серпня в Угорщині.

Донецький "Шахтар" та грецький "Панатінаїкос" не виявили сильнішого у першому матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи.

Ліга конференцій: “Полісся” розгромило “Санта Колома” й крокує далі31.07.25, 21:49 • 3528 переглядiв

Павло Башинський

