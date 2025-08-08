$41.610.07
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
15:56 • 48346 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 47940 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 106466 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 106625 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 94908 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 144446 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74576 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47253 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46201 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Лига конференций: «Полесье» уверенно обыгрывает венгерский «Пакш» 7 августа 2025

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Житомирское «Полесье» одержало уверенную победу над венгерским «Пакшем» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Голы забили Андриевский, Безкоровайный и Леднев.

Лига конференций: «Полесье» уверенно обыгрывает венгерский «Пакш»

Житомирское "Полесье" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА уверенно разгромило венгерский "Пакш" благодаря голам Александра Андриевского, Даниила Безкоровайного и Богдана Леднева, передает УНН.

Детали

"Полесью" под занавес первого тайма удалось забить два гола. На 41-й минуте Никита Кравченко вбросил аут на своего защитника, который отдал на голкипера, после серии пасов мяч оказался в ногах Даниила Безкоровайного, который пасом через все поле отдал точно на вингера Бориса Крушинского, который, ворвавшись в штрафную, отдал на "11 метров" на Александра Андриевского, который открыл счет в матче - 1:0.

Через 4 минуты "Полесье" удвоило преимущество: Алексей Гулуляк заработал на себе нарушение правил, к мячу подошел Богдан Леднев, который выполнил филигранную подачу точно на голову Безкоровайного, который пробил без шансов для голкипера в пустой угол ворот - 2:0.

В конце матча "Полесье" пропустило гол, однако арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил со стороны защитников "Пакш" на Александре Назаренко. В целом матч завершился в пользу "Полесья" - 3:0, однако защитник "волков" Богдан Михайличенко испортил настроение своей команде, получив красную карточку на 2 добавленной минуте ко второму тайму.

После матча президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже традиционно поздравил игроков и рассказал очередной анекдот: "После слов "это все?", сексуальный маньяк покраснел".

Ответный матч пройдет 14 августа в Венгрии.

Напомним

Донецкий "Шахтер" и греческий "Панатинаикос" не выявили сильнейшего в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Лига конференций: "Полесье" разгромило "Санта Колома" и шагает дальше31.07.25, 21:49 • 3528 просмотров

Павел Башинский

