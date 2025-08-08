Лига конференций: «Полесье» уверенно обыгрывает венгерский «Пакш» 7 августа 2025
Житомирское «Полесье» одержало уверенную победу над венгерским «Пакшем» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Голы забили Андриевский, Безкоровайный и Леднев.
Детали
"Полесью" под занавес первого тайма удалось забить два гола. На 41-й минуте Никита Кравченко вбросил аут на своего защитника, который отдал на голкипера, после серии пасов мяч оказался в ногах Даниила Безкоровайного, который пасом через все поле отдал точно на вингера Бориса Крушинского, который, ворвавшись в штрафную, отдал на "11 метров" на Александра Андриевского, который открыл счет в матче - 1:0.
Через 4 минуты "Полесье" удвоило преимущество: Алексей Гулуляк заработал на себе нарушение правил, к мячу подошел Богдан Леднев, который выполнил филигранную подачу точно на голову Безкоровайного, который пробил без шансов для голкипера в пустой угол ворот - 2:0.
В конце матча "Полесье" пропустило гол, однако арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил со стороны защитников "Пакш" на Александре Назаренко. В целом матч завершился в пользу "Полесья" - 3:0, однако защитник "волков" Богдан Михайличенко испортил настроение своей команде, получив красную карточку на 2 добавленной минуте ко второму тайму.
После матча президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже традиционно поздравил игроков и рассказал очередной анекдот: "После слов "это все?", сексуальный маньяк покраснел".
Ответный матч пройдет 14 августа в Венгрии.
