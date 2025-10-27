Лідером за довговічністю акумулятора стала не Tesla - дослідження

Нове дослідження коронувало Kia EV6 за довговічність акумулятора, Tesla Model Y не стала лідером, але також отримала високі позиції, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

Шведський брокер старих автомобілів Kvdbil проаналізував дані 1300 старих електромобілів і плагін-гібридів, щоб визначити, наскільки постаріли акумулятори автомобілів. Це дослідження не лише дало цікаві відомості про те, як старі автомобілі з живленням від акумуляторів справляються із завданням через роки, але й допомогло коронувати один з електромобілів з точки зору терміну служби акумуляторів: Kia EV6. Відразу за ним слідує електричний Kia Niro.

Дослідження Kvdbil присвячено стану працездатності (SoH) - способу вимірювання втрати корисної ємності акумулятора електромобіля з часом.

З усієї вибірки з 1366 автомобілів - 723 електромобілі та 643 плагін-гібридні електромобілі - вісім з 10 досліджених автомобілів зберегли 90% або більше початкової ємності акумулятора.

У випадку з Kia EV6, він продемонстрував найменше зниження ємності серед усіх протестованих моделей. Отже, після багатьох років експлуатації та величезного пробігу ця модель стабільно тримала заряд краще, ніж інші досліджені електромобілі.

"Ми були трохи здивовані, що так багато електромобілів показали такий добрий результат", - заявив Мартін Рейнхольдссон, керівник випробувань у Kvdbil, повідомляє Sweden Herald. Він додав, що, попри те, що Kia зайняла перше місце в дослідженні, компанія дійшла висновку, що рівень заряду акумулятора більше залежить від загального використання та екологічних факторів, ніж від виробника.

"Це не прив'язано до типового автомобіля чи типового виробника. Скоріше це пов'язано зі зносом, ось наш аналіз, - сказав Рейнхольдссон. - Вік, клімат, стиль водіння і звички в зарядці - все це досить сильно впливає на знос".

У дослідженні 10 кращих брендів електромобілів та гібридів (PHEV) Kia помістили на перше місце, тоді як Tesla отримала 4-е.

Висновок Kvdbil про середню втрату SoH на 10%, як зазначається, збігається із результатами іншого дослідження британського дилера електромобілів RSEV.

