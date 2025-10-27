Лідером за довговічністю акумулятора стала не Tesla - дослідження

$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 13827 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21399 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 23923 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23049 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56746 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53875 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45740 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48027 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29310 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 71701 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 95347 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 114010 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 97117 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 116656 перегляди
Лідером за довговічністю акумулятора стала не Tesla - дослідження

Київ • УНН

 • 3498 перегляди

Нове дослідження коронувало Kia EV6 за довговічність акумулятора, тоді як Tesla Model Y також отримала високі позиції. 80% вживаних електромобілів та гібридів зберегли 90% або більше корисної ємності акумулятора.

Лідером за довговічністю акумулятора стала не Tesla - дослідження

Нове дослідження коронувало Kia EV6 за довговічність акумулятора, Tesla Model Y не стала лідером, але також отримала високі позиції, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

Шведський брокер старих автомобілів Kvdbil проаналізував дані 1300 старих електромобілів і плагін-гібридів, щоб визначити, наскільки постаріли акумулятори автомобілів. Це дослідження не лише дало цікаві відомості про те, як старі автомобілі з живленням від акумуляторів справляються із завданням через роки, але й допомогло коронувати один з електромобілів з точки зору терміну служби акумуляторів: Kia EV6. Відразу за ним слідує електричний Kia Niro.

Дослідження Kvdbil присвячено стану працездатності (SoH) - способу вимірювання втрати корисної ємності акумулятора електромобіля з часом.

З усієї вибірки з 1366 автомобілів - 723 електромобілі та 643 плагін-гібридні електромобілі - вісім з 10 досліджених автомобілів зберегли 90% або більше початкової ємності акумулятора.

У випадку з Kia EV6, він продемонстрував найменше зниження ємності серед усіх протестованих моделей. Отже, після багатьох років експлуатації та величезного пробігу ця модель стабільно тримала заряд краще, ніж інші досліджені електромобілі.

"Ми були трохи здивовані, що так багато електромобілів показали такий добрий результат", - заявив Мартін Рейнхольдссон, керівник випробувань у Kvdbil, повідомляє Sweden Herald. Він додав, що, попри те, що Kia зайняла перше місце в дослідженні, компанія дійшла висновку, що рівень заряду акумулятора більше залежить від загального використання та екологічних факторів, ніж від виробника.

"Це не прив'язано до типового автомобіля чи типового виробника. Скоріше це пов'язано зі зносом, ось наш аналіз, - сказав Рейнхольдссон. - Вік, клімат, стиль водіння і звички в зарядці - все це досить сильно впливає на знос".

У дослідженні 10 кращих брендів електромобілів та гібридів (PHEV) Kia помістили на перше місце, тоді як Tesla отримала 4-е.

Висновок Kvdbil про середню втрату SoH на 10%, як зазначається, збігається із результатами іншого дослідження британського дилера електромобілів RSEV.

Український автопарк поповнився 56 тис. електромобілів за дев'ять місяців: де найбільше було реєстрацій22.10.25, 13:57 • 2503 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Tesla Model Y
Tesla Inc