Лидером по долговечности аккумулятора стала не Tesla - исследование

Новое исследование короновало Kia EV6 за долговечность аккумулятора, Tesla Model Y не стала лидером, но также получила высокие позиции, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

Шведский брокер подержанных автомобилей Kvdbil проанализировал данные 1300 подержанных электромобилей и плагин-гибридов, чтобы определить, насколько состарились аккумуляторы автомобилей. Это исследование не только дало интересные сведения о том, как старые автомобили с питанием от аккумуляторов справляются с задачей спустя годы, но и помогло короновать один из электромобилей с точки зрения срока службы аккумуляторов: Kia EV6. Сразу за ним следует электрический Kia Niro.

Исследование Kvdbil посвящено состоянию работоспособности (SoH) - способу измерения потери полезной емкости аккумулятора электромобиля со временем.

Из всей выборки из 1366 автомобилей - 723 электромобиля и 643 плагин-гибридных электромобиля - восемь из 10 исследованных автомобилей сохранили 90% или более первоначальной емкости аккумулятора.

В случае с Kia EV6, он продемонстрировал наименьшее снижение емкости среди всех протестированных моделей. Следовательно, после многих лет эксплуатации и огромного пробега эта модель стабильно держала заряд лучше, чем другие исследованные электромобили.

"Мы были немного удивлены, что так много электромобилей показали такой хороший результат", - заявил Мартин Рейнхольдссон, руководитель испытаний в Kvdbil, сообщает Sweden Herald. Он добавил, что, несмотря на то, что Kia заняла первое место в исследовании, компания пришла к выводу, что уровень заряда аккумулятора больше зависит от общего использования и экологических факторов, чем от производителя.

"Это не привязано к типичному автомобилю или типичному производителю. Скорее это связано с износом, вот наш анализ, - сказал Рейнхольдссон. - Возраст, климат, стиль вождения и привычки в зарядке - все это довольно сильно влияет на износ".

В исследовании 10 лучших брендов электромобилей и гибридов (PHEV) Kia поместили на первое место, тогда как Tesla получила 4-е.

Вывод Kvdbil о средней потере SoH на 10%, как отмечается, совпадает с результатами другого исследования британского дилера электромобилей RSEV.

