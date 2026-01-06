$42.420.13
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Лідерів Ірану турбують дії США у Венесуелі на тлі протестів - Reuters

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Лідери Ірану намагаються припинити протести, адже дії США у Венесуелі викликають побоювання в Тегерані. Можливості Тегерана обмежені погрозами Трампа та тривалою економічною кризою.

Лідерів Ірану турбують дії США у Венесуелі на тлі протестів - Reuters

Лідери Ірану намагаються припинити протести, адже дії США у Венесуелі викликають побоювання в Тегерані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За день до затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини, президент США Дональд Трамп заявив: якщо керівництво Ірану піде на силові розгони протестувальників, що потягнуть за собою смерті останніх, Вашингтон "прийде їм на допомогу".

Можливості Тегерана обмежені погрозами Трампа і тривалою економічною кризою, яка поглибилася після того, як Ізраїль, до якого приєдналися США, в червні розпочав 12-денну війну проти Ірану, в результаті якої було зруйновано кілька іранських ядерних об'єктів.

Ці два тиски звузили простір для маневру Тегерана, залишивши лідерів між громадським гнівом на вулицях і жорсткими вимогами та погрозами з боку Вашингтона, з невеликою кількістю реальних варіантів і високими ризиками на кожному шляху

- сказав Reuters один іранський чиновник.

Дану думку підтримали ще двоє чиновників і колишній іранський чиновник, який залишається близьким до іранських керівників. Всі вони попросили не називати їхніх імен через делікатність ситуації.

Ще один чиновник сказав, що після дій США у Венесуелі деякі представники влади побоюються, що Іран може стати "наступною жертвою агресивної зовнішньої політики Трампа".

Нагадаємо

Верховний політичний і духовний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї планує тікати з країни до москви разом з найближчим оточенням, якщо протести в країні не стихнуть.

Євген Устименко

