Лідерів Ірану турбують дії США у Венесуелі на тлі протестів - Reuters
Лідери Ірану намагаються припинити протести, адже дії США у Венесуелі викликають побоювання в Тегерані. Можливості Тегерана обмежені погрозами Трампа та тривалою економічною кризою.
Деталі
За день до затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини, президент США Дональд Трамп заявив: якщо керівництво Ірану піде на силові розгони протестувальників, що потягнуть за собою смерті останніх, Вашингтон "прийде їм на допомогу".
Можливості Тегерана обмежені погрозами Трампа і тривалою економічною кризою, яка поглибилася після того, як Ізраїль, до якого приєдналися США, в червні розпочав 12-денну війну проти Ірану, в результаті якої було зруйновано кілька іранських ядерних об'єктів.
Ці два тиски звузили простір для маневру Тегерана, залишивши лідерів між громадським гнівом на вулицях і жорсткими вимогами та погрозами з боку Вашингтона, з невеликою кількістю реальних варіантів і високими ризиками на кожному шляху
Дану думку підтримали ще двоє чиновників і колишній іранський чиновник, який залишається близьким до іранських керівників. Всі вони попросили не називати їхніх імен через делікатність ситуації.
Ще один чиновник сказав, що після дій США у Венесуелі деякі представники влади побоюються, що Іран може стати "наступною жертвою агресивної зовнішньої політики Трампа".
Нагадаємо
Верховний політичний і духовний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї планує тікати з країни до москви разом з найближчим оточенням, якщо протести в країні не стихнуть.