Лидеров Ирана беспокоят действия США в Венесуэле на фоне протестов - Reuters
Киев • УНН
Лидеры Ирана пытаются прекратить протесты, ведь действия США в Венесуэле вызывают опасения в Тегеране. Возможности Тегерана ограничены угрозами Трампа и затяжным экономическим кризисом.
Детали
За день до задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, президент США Дональд Трамп заявил: если руководство Ирана пойдет на силовые разгоны протестующих, которые повлекут за собой смерти последних, Вашингтон "придет им на помощь".
Возможности Тегерана ограничены угрозами Трампа и длительным экономическим кризисом, который усугубился после того, как Израиль, к которому присоединились США, в июне начал 12-дневную войну против Ирана, в результате которой было разрушено несколько иранских ядерных объектов.
Эти два давления сузили пространство для маневра Тегерана, оставив лидеров между общественным гневом на улицах и жесткими требованиями и угрозами со стороны Вашингтона, с небольшим количеством реальных вариантов и высокими рисками на каждом пути
Данное мнение поддержали еще двое чиновников и бывший иранский чиновник, который остается близким к иранским руководителям. Все они попросили не называть их имен из-за деликатности ситуации.
Еще один чиновник сказал, что после действий США в Венесуэле некоторые представители власти опасаются, что Иран может стать "следующей жертвой агрессивной внешней политики Трампа".
Напомним
Верховный политический и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи планирует бежать из страны в Москву вместе с ближайшим окружением, если протесты в стране не стихнут.