Лидеров Ирана беспокоят действия США в Венесуэле на фоне протестов - Reuters

Эксклюзив
5 января, 19:29 • 12554 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 35790 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 65387 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 39040 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 41487 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43427 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 106662 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71144 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96475 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100332 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту5 января, 21:41 • 5320 просмотра
Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения5 января, 22:32 • 4052 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 7258 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 2734 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 3678 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 18968 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 65387 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 43022 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 106662 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 163688 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Пит Хегсетх
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Япония
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 11747 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 57753 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 52123 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 48539 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 56636 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Лидеров Ирана беспокоят действия США в Венесуэле на фоне протестов - Reuters

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Лидеры Ирана пытаются прекратить протесты, ведь действия США в Венесуэле вызывают опасения в Тегеране. Возможности Тегерана ограничены угрозами Трампа и затяжным экономическим кризисом.

Лидеров Ирана беспокоят действия США в Венесуэле на фоне протестов - Reuters

Лидеры Ирана пытаются прекратить протесты, так как действия США в Венесуэле вызывают опасения в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

За день до задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, президент США Дональд Трамп заявил: если руководство Ирана пойдет на силовые разгоны протестующих, которые повлекут за собой смерти последних, Вашингтон "придет им на помощь".

Возможности Тегерана ограничены угрозами Трампа и длительным экономическим кризисом, который усугубился после того, как Израиль, к которому присоединились США, в июне начал 12-дневную войну против Ирана, в результате которой было разрушено несколько иранских ядерных объектов.

Эти два давления сузили пространство для маневра Тегерана, оставив лидеров между общественным гневом на улицах и жесткими требованиями и угрозами со стороны Вашингтона, с небольшим количеством реальных вариантов и высокими рисками на каждом пути

- сказал Reuters один иранский чиновник.

Данное мнение поддержали еще двое чиновников и бывший иранский чиновник, который остается близким к иранским руководителям. Все они попросили не называть их имен из-за деликатности ситуации.

Еще один чиновник сказал, что после действий США в Венесуэле некоторые представители власти опасаются, что Иран может стать "следующей жертвой агрессивной внешней политики Трампа".

Напомним

Верховный политический и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи планирует бежать из страны в Москву вместе с ближайшим окружением, если протесты в стране не стихнут.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран