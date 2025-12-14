Латвія виділила 5 млн євро на дрони для України через блокування Європейського мирного механізму

Депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п’яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє агентство Delfi, ці кошти будуть спрямовані з бюджетної програми Міністерства закордонних справ, які планувалися як внесок Латвії у Європейський мирний механізм (ЄПМ).

Фінансування перерозподілено Міністерству оборони Латвії для забезпечення прямих закупівель дронів для ЗСУ, а також для сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

МЗС Латвії пояснило, що перерозподіл став можливим через те, що Угорщина заблокувала рішення про надання військової підтримки Україні через ЄПМ. Тому заплановані внески Латвії на 2025 рік не були використані в повному обсязі.

