Латвія виділила 5 млн євро на дрони для України через блокування Європейського мирного механізму

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 6976 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 13233 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 34159 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 59242 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 41972 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40673 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33370 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20247 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19102 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16718 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 7806 перегляди
Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боївPhoto14 грудня, 06:48 • 4566 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 6106 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 11683 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 3754 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 39579 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 46979 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 44335 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 54020 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 78309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21238 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23557 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28458 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62895 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43208 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетна система С-400
С-300

Латвія виділила 5 млн євро на дрони для України через блокування Європейського мирного механізму

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Латвія виділила 5 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України, перенаправивши кошти, призначені для Європейського мирного механізму. Це рішення прийнято через блокування Угорщиною військової підтримки України через ЄПМ.

Латвія виділила 5 млн євро на дрони для України через блокування Європейського мирного механізму

Депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п’яти мільйонів євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє агентство Delfi, ці кошти будуть спрямовані з бюджетної програми Міністерства закордонних справ, які планувалися як внесок Латвії у Європейський мирний механізм (ЄПМ).

"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14.12.25, 05:31 • 16047 переглядiв

Фінансування перерозподілено Міністерству оборони Латвії для забезпечення прямих закупівель дронів для ЗСУ, а також для сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

МЗС Латвії пояснило, що перерозподіл став можливим через те, що Угорщина заблокувала рішення про надання військової підтримки Україні через ЄПМ. Тому заплановані внески Латвії на 2025 рік не були використані в повному обсязі.

Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України09.12.25, 03:19 • 12906 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Угорщина
Україна
Віктор Орбан