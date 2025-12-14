Латвия выделила 5 млн евро на дроны для Украины из-за блокировки Европейского фонда мира
Киев • УНН
Латвия выделила 5 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины, перенаправив средства, предназначенные для Европейского фонда мира. Это решение принято из-за блокировки Венгрией военной поддержки Украины через ЕФМ.
Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку беспилотных систем для поддержки Украины в 2025 году. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Подробности
Как сообщает агентство Delfi, эти средства будут направлены из бюджетной программы Министерства иностранных дел, которые планировались как вклад Латвии в Европейский мирный механизм (ЕПМ).
Финансирование перераспределено Министерству обороны Латвии для обеспечения прямых закупок дронов для ВСУ, а также для содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.
МИД Латвии пояснил, что перераспределение стало возможным из-за того, что Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через ЕПМ. Поэтому запланированные взносы Латвии на 2025 год не были использованы в полном объеме.
