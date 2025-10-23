Лайка у Верховній Раді: народний депутат емоційно відреагував на відмову у виступі
Київ • УНН
Народний депутат вилаявся нецензурною лексикою під час прямої трансляції засідання Верховної Ради. Це сталося через те, що йому не дали виступити під час розгляду законопроекту про парковки для сімей з дітьми.
У Верховній Раді один з народних обранців вилаявся під час засідання, оскільки йому не дали виступити. Ненормативна лексика прозвучала під час прямої трансляції засідання українського парламенту, повідомляє УНН.
Деталі
"Б…ть, не дали виступити с…ки!", - обурено вигукнув нардеп.
Ця подія відбулася під час розгляду законопроєкту про створення паркування для сімей з дітьми.
Доповнення
