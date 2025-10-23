Ругань в Верховной Раде: народный депутат эмоционально отреагировал на отказ в выступлении
Киев • УНН
Народный депутат выругался нецензурной лексикой во время прямой трансляции заседания Верховной Рады. Это произошло из-за того, что ему не дали выступить во время рассмотрения законопроекта о парковках для семей с детьми.
В Верховной Раде один из народных избранников выругался во время заседания, поскольку ему не дали выступить. Ненормативная лексика прозвучала во время прямой трансляции заседания украинского парламента, сообщает УНН.
Подробности
"Б…ть, не дали выступить с…ки!", - возмущенно воскликнул нардеп.
Это событие произошло во время рассмотрения законопроекта о создании парковки для семей с детьми.
