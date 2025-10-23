Ругань в Верховной Раде: народный депутат эмоционально отреагировал на отказ в выступлении

$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 3490 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 15776 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19100 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 18846 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 29825 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28697 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25400 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12335 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14795 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: детали
23 октября, 05:57 • 23870 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю
23 октября, 06:17 • 28808 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали
23 октября, 06:25 • 6674 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении
23 октября, 07:53 • 17808 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
12:24 • 14748 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера
14:10 • 3650 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:56 • 29817 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
10:10 • 28691 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
09:45 • 25396 просмотра
Эксклюзив
09:45 • 25396 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
23 октября, 07:21 • 33754 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности
13:31 • 1770 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
12:24 • 14999 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
22 октября, 13:53 • 34510 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
21 октября, 16:48 • 54216 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
21 октября, 12:00 • 67796 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Ругань в Верховной Раде: народный депутат эмоционально отреагировал на отказ в выступлении

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Народный депутат выругался нецензурной лексикой во время прямой трансляции заседания Верховной Рады. Это произошло из-за того, что ему не дали выступить во время рассмотрения законопроекта о парковках для семей с детьми.

Ругань в Верховной Раде: народный депутат эмоционально отреагировал на отказ в выступлении

В Верховной Раде один из народных избранников выругался во время заседания, поскольку ему не дали выступить. Ненормативная лексика прозвучала во время прямой трансляции заседания украинского парламента, сообщает УНН.

Подробности

"Б…ть, не дали выступить с…ки!", - возмущенно воскликнул нардеп.

Это событие произошло во время рассмотрения законопроекта о создании парковки для семей с детьми.

Дополнение

Скандальная ультраправая депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ снова оказалась в центре международного скандала. Политик похвасталась тем, что в 2023 году помешала выступлению президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, а теперь публично пригрозила "переломать ему ноги".

Политика
Столкновения
Европейский парламент
Верховная Рада
Румыния
Владимир Зеленский