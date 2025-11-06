Китайська компанія EHang планує запуск доступних аеротаксі eVTOL у найближчі роки - FT
Провідна китайська компанія EHang, розробник аеротаксі, планує перевозити пасажирів з аеропортів до великих міст за ціною від 30 доларів. Це стане можливим завдяки експлуатації безпілотних eVTOL, які отримали схвалення регулятора повітряного простору на комерційну експлуатацію.
Компанія EHang, лідер китайського ринку розробників аеротаксі, планує протягом трьох років розгорнути експлуатацію безпілотних eVTOL (літаків з електричним вертикальним зльотом і посадкою) між аеропортами та населенними пунктами КНР.
Цього року EHang стала першою компанією у світі, яка отримала схвалення регулятора повітряного простору на комерційну експлуатацію безпілотних eVTOL.
Адміністрація цивільної авіації Китаю наразі обмежила своє первинне схвалення польотами, але EHang скористається можливістю здійснювати оглядові польоти в містах Гуанчжоу і Хефей.
Відповідно до заявленим у Пекіні пріорітетам в економіці низької висоти, компанія EHang сподівається незабаром отримати дозвіл на використання своїх літальних апаратів у більш широкому діапазоні контекстів.
За словами Конор Ян, головного фінансового директора EHang, поїздки на повітряних таксі коштуватимуть 200-300 юанів (28-42 долари США).
Це трохи більше, ніж преміум-поїздка у китайському додатку DiDi, і водночас - менше, ніж трансфер класу люкс.
Головний фіндиректор впевнений, що "перевага першопрохідця" та суворі регуляторні вимоги галузі гарантуватимуть EHang "першість" на ринку протягом двох років.
