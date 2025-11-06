Китайська компанія EHang планує запуск доступних аеротаксі eVTOL у найближчі роки - FT

ukenru
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
Китайська компанія EHang планує запуск доступних аеротаксі eVTOL у найближчі роки - FT

Київ • УНН

Провідна китайська компанія EHang, розробник аеротаксі, планує перевозити пасажирів з аеропортів до великих міст за ціною від 30 доларів. Це стане можливим завдяки експлуатації безпілотних eVTOL, які отримали схвалення регулятора повітряного простору на комерційну експлуатацію.

Китайська компанія EHang планує запуск доступних аеротаксі eVTOL у найближчі роки - FT

Провідна китайська компанія "літаючих" таксі планує перевозити пасажирів з аеропортів до великих міст за ціною від 30 доларів. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Компанія EHang, лідер китайського ринку розробників аеротаксі, планує протягом трьох років розгорнути експлуатацію безпілотних eVTOL (літаків з електричним вертикальним зльотом і посадкою) між аеропортами та населенними пунктами КНР. 

Цього року EHang стала першою компанією у світі, яка отримала схвалення регулятора повітряного простору на комерційну експлуатацію безпілотних eVTOL.

Адміністрація цивільної авіації Китаю наразі обмежила своє первинне схвалення польотами, але EHang скористається можливістю здійснювати оглядові польоти в містах Гуанчжоу і Хефей.

Відповідно до заявленим у Пекіні пріорітетам в економіці низької висоти, компанія EHang  сподівається незабаром отримати дозвіл на використання своїх літальних апаратів у більш широкому діапазоні контекстів.

За словами Конор Ян, головного фінансового директора EHang, поїздки на повітряних таксі коштуватимуть 200-300 юанів (28-42 долари США).

Це трохи більше, ніж преміум-поїздка у китайському додатку DiDi, і водночас - менше, ніж трансфер класу люкс.

Головний фіндиректор впевнений, що "перевага першопрохідця" та суворі регуляторні вимоги галузі гарантуватимуть EHang "першість" на ринку протягом двох років.

Нагадаємо

У червні Tesla показала відео безпілотного автомобіля Model Y в Остіні. Компанія планувала запустити сервіс роботаксі у Техасі влітку 2025 року.

Ігор Тележніков

Техніка
Електроенергія
Financial Times
Пекін
Китай