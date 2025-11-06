Китайская компания EHang планирует запуск доступных аэротакси eVTOL в ближайшие годы - FT
Киев • УНН
Ведущая китайская компания EHang, разработчик аэротакси, планирует перевозить пассажиров из аэропортов в крупные города по цене от 30 долларов. Это станет возможным благодаря эксплуатации беспилотных eVTOL, которые получили одобрение регулятора воздушного пространства на коммерческую эксплуатацию.
Детали
Компания EHang, лидер китайского рынка разработчиков аэротакси, планирует в течение трех лет развернуть эксплуатацию беспилотных eVTOL (самолетов с электрическим вертикальным взлетом и посадкой) между аэропортами и населенными пунктами КНР.
В этом году EHang стала первой компанией в мире, получившей одобрение регулятора воздушного пространства на коммерческую эксплуатацию беспилотных eVTOL.
Администрация гражданской авиации Китая пока ограничила свое первичное одобрение полетами, но EHang воспользуется возможностью совершать обзорные полеты в городах Гуанчжоу и Хэфэй.
В соответствии с заявленными в Пекине приоритетами в экономике низкой высоты, компания EHang надеется вскоре получить разрешение на использование своих летательных аппаратов в более широком диапазоне контекстов.
По словам Конор Ян, главного финансового директора EHang, поездки на воздушных такси будут стоить 200-300 юаней (28-42 доллара США).
Это чуть больше, чем премиум-поездка в китайском приложении DiDi, и в то же время - меньше, чем трансфер класса люкс.
Главный финдиректор уверен, что "преимущество первопроходца" и строгие регуляторные требования отрасли гарантируют EHang "первенство" на рынке в течение двух лет.
Напомним
