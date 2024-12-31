Китай відповів ВООЗ, що ділився інформацією про COVID, "нічого не приховуючи"

Пекін у вівторок наполягав на тому, що поділився інформацією про COVID-19 "без приховування" після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Китаю з проханням надати більше даних та доступу для розуміння походження захворювання, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

COVID-19, який вперше з'явився в центральному китайському місті Ухань у грудні 2020 року, забрав життя мільйонів людей, підірвав економіку та перевантажив системи охорони здоров'я.

У понеділок ВООЗ опублікувала заяву, у якій йдеться про те, що надання Китаєм додаткової інформації є "моральним і науковим імперативом".

У відповідь Китай встав на захист своєї прозорості, заявивши, що зробив "найбільший внесок у світові дослідження щодо відстеження походження".

"П'ять років тому... Китай негайно поділився епідемічною інформацією та послідовністю вірусного гена із ВООЗ та міжнародною спільнотою", - заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін.

"Ми, нічого не приховуючи, поділилися нашим досвідом профілактики, контролю та лікування", - заявила вона журналістам на регулярному пресбрифінгу.

Але під час пандемії, як зазначає видання, ВООЗ неодноразово критикувала китайську владу за відсутність прозорості та співпраці.

Група фахівців під керівництвом ВООЗ та у супроводі китайських колег провела розслідування походження пандемії на початку 2021 року.

У спільному звіті вони підтримали гіпотезу про те, що вірус був переданий проміжним тваринам від кажана до людини, можливо, на ринку.

З того часу група не змогла повернутися до Китаю, і посадовці ВООЗ неодноразово робили запити на додаткові дані.

У вівторок Мао заявила, що "дедалі більше доказів" вказують "на те, що походження COVID-19 має глобальний масштаб".

Китай "готовий продовжувати працювати з різними сторонами для сприяння глобальному науковому відстеженню походження та робити активні зусилля щодо запобігання потенційним інфекційним захворюванням у майбутньому", сказала вона.

Цього місяця Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що "світ все ще зіткнеться з деякими з тих же слабкостей та вразливостей, які дали COVID-19 опору п'ять років тому", якщо нова пандемія виникне сьогодні.

"Але світ також засвоїв багато болючих уроків, яким нас навчила пандемія, і зробив значні кроки для зміцнення свого захисту від майбутніх епідемій і пандемій", - сказав він.

У грудні 2021 року, налякані спустошенням, викликаним COVID, країни вирішили розпочати розробку угоди про профілактику пандемії, готовність до неї та реагування на неї.

Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"

194 держави-члени ВООЗ, які ведуть переговори за договором, узгодили більшу частину того, що він повинен включати, але застрягли на практичних питаннях.

Ключова лінія розлому проходить між західними країнами з великими секторами фармацевтичної промисловості та біднішими країнами, що побоюються залишитися осторонь, коли вибухне наступна пандемія.

Хоча невирішених питань небагато, вони включають суть угоди: зобов'язання швидко обмінюватися новими патогенами, а потім перевагами боротьби з пандемією, одержуваними з них, такими як вакцини.

Крайній термін переговорів - травень 2025 року.