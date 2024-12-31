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Китай відповів ВООЗ, що ділився інформацією про COVID, "нічого не приховуючи"

Китай відповів ВООЗ, що ділився інформацією про COVID, "нічого не приховуючи"

Київ • УНН

 • 23206 перегляди

ВООЗ закликала Китай надати більше даних про походження COVID-19. Пекін заперечує звинувачення та стверджує, що поділився всією інформацією "без приховування".

Пекін у вівторок наполягав на тому, що поділився інформацією про COVID-19 "без приховування" після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Китаю з проханням надати більше даних та доступу для розуміння походження захворювання, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

COVID-19, який вперше з'явився в центральному китайському місті Ухань у грудні 2020 року, забрав життя мільйонів людей, підірвав економіку та перевантажив системи охорони здоров'я.

У понеділок ВООЗ опублікувала заяву, у якій йдеться про те, що надання Китаєм додаткової інформації є "моральним і науковим імперативом".

У відповідь Китай встав на захист своєї прозорості, заявивши, що зробив "найбільший внесок у світові дослідження щодо відстеження походження".

"П'ять років тому... Китай негайно поділився епідемічною інформацією та послідовністю вірусного гена із ВООЗ та міжнародною спільнотою", - заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін.

"Ми, нічого не приховуючи, поділилися нашим досвідом профілактики, контролю та лікування", - заявила вона журналістам на регулярному пресбрифінгу.

Але під час пандемії, як зазначає видання, ВООЗ неодноразово критикувала китайську владу за відсутність прозорості та співпраці.

Група фахівців під керівництвом ВООЗ та у супроводі китайських колег провела розслідування походження пандемії на початку 2021 року.

У спільному звіті вони підтримали гіпотезу про те, що вірус був переданий проміжним тваринам від кажана до людини, можливо, на ринку.

З того часу група не змогла повернутися до Китаю, і посадовці ВООЗ неодноразово робили запити на додаткові дані.

У вівторок Мао заявила, що "дедалі більше доказів" вказують "на те, що походження COVID-19 має глобальний масштаб".

Китай "готовий продовжувати працювати з різними сторонами для сприяння глобальному науковому відстеженню походження та робити активні зусилля щодо запобігання потенційним інфекційним захворюванням у майбутньому", сказала вона.

Цього місяця Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що "світ все ще зіткнеться з деякими з тих же слабкостей та вразливостей, які дали COVID-19 опору п'ять років тому", якщо нова пандемія виникне сьогодні.

"Але світ також засвоїв багато болючих уроків, яким нас навчила пандемія, і зробив значні кроки для зміцнення свого захисту від майбутніх епідемій і пандемій", - сказав він.

У грудні 2021 року, налякані спустошенням, викликаним COVID, країни вирішили розпочати розробку угоди про профілактику пандемії, готовність до неї та реагування на неї.

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194 держави-члени ВООЗ, які ведуть переговори за договором, узгодили більшу частину того, що він повинен включати, але застрягли на практичних питаннях.

Ключова лінія розлому проходить між західними країнами з великими секторами фармацевтичної промисловості та біднішими країнами, що побоюються залишитися осторонь, коли вибухне наступна пандемія.

Хоча невирішених питань небагато, вони включають суть угоди: зобов'язання швидко обмінюватися новими патогенами, а потім перевагами боротьби з пандемією, одержуваними з них, такими як вакцини.

Крайній термін переговорів - травень 2025 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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