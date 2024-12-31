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Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"

Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"

Київ • УНН

 • 24609 перегляди

CDC повідомляє про тривожні мутації вірусу пташиного грипу після першого важкого випадку в США. У 10 штатах зареєстровано 65 випадків захворювання, з них 37 у Каліфорнії.

Центр США з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив, що відстежує низку червоних прапорців, які вказують на те, що пташиний грип може стати наступною пандемією у світі. Про це пише Newsweek, передає УНН

Перший випадок важкого захворювання людини на пташиний грип у США було зареєстровано в Луїзіані на початку цього місяця. Генетичний аналіз засвідчив, що вірус мутував, що робить його більш легко передаваним людині, повідомили в Центрі з контролю nf профілактики захворювань.

Агентство назвало мутації "тривожними" і "нагадуванням про те, що віруси A(H5N1) можуть зазнавати змін під час клінічного перебігу людської інфекції".

У понеділок ЦКЗ повідомив Newsweek, що, хоча наразі ризик пташиного грипу для населення залишається низьким, агентство уважно стежить за кількома "червоними прапорцями", які можуть вказувати на те, що вірус може опинитися на межі пандемії.

До них належать будь-які спалахи пташиного грипу, що передаються від людини до людини, а також свідчення того, що вірус мутував, що полегшує його поширення між людьми.

"Виявлення епідеміологічно пов'язаних кластерів випадків захворювання людей на грип A(H5N1) може вказувати на те, що вірус почав краще поширюватися між людьми", - повідомив Newsweek представник групи CDC по боротьбі з пташиним грипом A(H5N1).

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Випадки зараження людей пташиним грипом від тварин, що почастішали, також можуть вказувати на те, що вірус "пристосовується до легшого поширення від тварин до людей", додали вони.

"CDC шукає генетичні зміни в циркулюючих вірусах, які вказують на те, що вони можуть краще передаватися між людьми", - сказав представник Центру.

CDC попередив, що будь-який із цих факторів може "підвищити оцінку ризику CDC для населення".

Однак у жодному з випадків у США немає ознак передачі вірусу від людини до людини. Усі вони сталися в ізоляції, після контакту із зараженими тваринами.

"Досі подібні мутації виявлялися нечасто і відбувалися в умовах тривалої інфекції в окремих пацієнтів, а не в момент первинного контакту з вірусом грипу A(H5N1), що циркулює серед тварин", - сказав представник Центру.

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CDC заявляє, що з 1997 року активно відстежує тисячі повідомлень про випадки зараження людей пташиним грипом у всьому світі, реєструючи їх і спостерігаючи за тривожними ознаками того, що пташиний грип стає все більш трансмісивним.

Прессекретар додав, що CDC також працює з численними партнерами на рівні штатів у пошуках доказів, що "свідчать про поширення грипу A(H5N1) від людини до людини".

Нещодавній випадок у Луїзіані належить до категорії "червоних прапорців", сказав прессекретар.

Однак, за словами представників Центру з контролю і профілактики захворювань, цей випадок викликав би більше побоювань, якби мутації було виявлено в птахів або на більш ранній стадії інфекції, коли пацієнт із більшою ймовірністю міг неусвідомлено поширити вірус.

Хоча випадок із пацієнтом із Луїзіани є першим важким випадком у США, цьогоріч у США було зареєстровано понад 60 легких випадків захворювання у людей.

Експерти кажуть, що зростання кількості випадків викликане різким зростанням захворюваності на пташиний грип у популяціях диких тварин, які, своєю чергою, "піддають ризику більше людей".

Близько 65 випадків захворювання на пташиний грип було зареєстровано в 10 штатах: Каліфорнія, Колорадо, Айова, Луїзіана, Мічиган, Міссурі, Орегон, Техас, Вашингтон і Вісконсин.

У Каліфорнії, де зареєстровано 37 випадків захворювання, у зв'язку зі спалахом оголошено надзвичайний стан.

В останньому повідомленні CDC від 24 грудня йдеться про те, що інфекцію було виявлено у 10 917 птахів у 51 юрисдикції.

Доповнення 

Переважна більшість випадків пташиного грипу в людей виникає внаслідок контакту із зараженими тваринами. Як правило, дикі птахи передають вірус домашнім тваринам, включно з птицею і худобою. Потім люди заражаються вірусом під час контакту з інфікованою твариною, її фекаліями або слиною.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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